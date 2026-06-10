O nouă emisiune de titluri Tezaur

Data: 10 Iunie 2026

Persoanele fizice pot investi din nou în titlurile de stat Tezaur în perioada 8 iunie - 3 iulie, cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani, cu dobânzi anuale de 6,25%, 6,80% şi, respectiv, 7,25%, a informat Ministerul Finanţelor.

Titlurile pot fi cumpărate online prin Ghişeul.ro sau prin platforma SPV, dar și de la sediul unităţilor Trezoreriei Statului sau de la oficiile Poştei Române. (C.Z.)