Raftingul pe râul Lăpuş, călătoria cu trenul Mocăniţa şi o excursie de o zi în Parcul Natural sunt cele mai căutate atracţii din zona Maramureşului, în vacanţa de vară. „Am observat o nouă tendinţă î
O nouă emisiune de titluri Tezaur
Persoanele fizice pot investi din nou în titlurile de stat Tezaur în perioada 8 iunie - 3 iulie, cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani, cu dobânzi anuale de 6,25%, 6,80% şi, respectiv, 7,25%, a informat Ministerul Finanţelor.
Titlurile pot fi cumpărate online prin Ghişeul.ro sau prin platforma SPV, dar și de la sediul unităţilor Trezoreriei Statului sau de la oficiile Poştei Române. (C.Z.)