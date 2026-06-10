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O nouă emisiune de titluri Tezaur

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Data: 10 Iunie 2026

Persoanele fizice pot investi din nou în titlurile de stat Tezaur în perioada 8 iunie - 3 iulie, cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani, cu dobânzi anuale de 6,25%, 6,80% şi, respectiv, 7,25%, a informat Ministerul Finanţelor. 

Titlurile pot fi cumpărate online prin Ghişeul.ro sau prin platforma SPV, dar și de la sediul unităţilor Trezoreriei Statului sau de la oficiile Poştei Române. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   Ministerul Finanţelor
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