Cum câştigă hârtia teren în era inteligenţei artificiale

Oraşul Kyoto din Japonia oferă lumii întregi un exemplu impresionant despre modul în care tiparul poate câştiga teren în faţa inteligenţei artificiale. Autopublicarea și revistele artizanale, cunoscute sub numele de „fanzine” sau „zine”, câștigă popularitate în rândul cititorilor, în special al celor tineri, potrivit Asociației japoneze a editorilor și redactorilor de ziare, citată de Le Figaro.

Într-o tipografie a cotidianului Kyoto Shimbun, doi artiști au urmărit cum un eseu fotografic prinde viață pe hârtie. Odată cu scăderea numărului de abonați, ziarul caută noi utilizări pentru echipamentele sale de tipar, iar creatorii speră să atragă astfel noi cititori. Susținătorii acestor publicații spun că hârtia oferă o experiență mai directă, mai personală și mai greu de reprodus în mediul digital, fiind văzută, totodată, ca antidot la izolarea digitală.

Creatorii implicați în proiect susţin că presa tipărită are o deschidere pe care telefoanele mobile și platformele digitale nu o pot oferi. „Cred că presa tipărită este incredibil de deschisă. Poți oferi un ziar cuiva, îl poți citi împreună”, a declarat unul dintre autorii eseului fotografic. Atracția publicaţiilor tipărite vine tocmai din faptul că ele scapă logicii algoritmilor. „Inteligența artificială și rețelele sociale sunt conduse de algoritmi care ne arată doar ceea ce vrem să vedem sau ceea ce ni se potrivește cel mai bine”, spun tot mai mulţi vizitatori ai târgurilor de tipărituri, conform lefigaro.fr.