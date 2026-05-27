Adopția, o șansă așteptată de mii de copii

Data: 04 Iunie 2026

Copiii mici şi sănătoşi sunt adoptaţi cel mai uşor, în timp ce adolescenţii, minorii bolnavi şi fraţii îşi găsesc mai greu o familie, a declarat purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, Beatrice Andreea Muntean, cu ocazia Zilei Naţionale a Adopţiei, sărbătorită anual la 2 iunie.

„Copiii mici până la 5 ani, clinic sănătoşi sau cu afecţiuni uşoare recuperabile, îşi găsesc familie cel mai uşor”, a precizat marţi, pentru Agerpres, reprezentanta DGASPC Sibiu. Potrivit datelor transmise Agerpres de instituție, la 27 mai 2026, în judeţ erau declaraţi adoptabili 186 de copii, din care 102 între 0 şi 13 ani, însă doar 26 de familii sau persoane cu atestat aşteptau să adopte.

În 2025 în judeţul Sibiu, au scăzut atât numărul copiilor încredinţaţi în vederea adopţiei, cât şi cel al atestatelor eliberate pentru familiile adoptatoare. Astfel, în 2024 a fost începută procedura de potrivire pentru 213 copii, iar în 2025 pentru 224 copii. În 2024, 17 copii au fost încredinţaţi în vederea adopţiei în judeţul Sibiu, faţă de 12 copii în 2025. Şi numărul atestatelor pentru familii adoptatoare a scăzut de la 27 eliberate în 2024 în judeţ, la 13, în 2025.

„În continuare, la nivel naţional numărul copiilor adoptabili este ridicat, majoritatea acestora regăsindu-se la asistenţi maternali profesionişti”, a adăugat Beatrice Andreea Muntean.

Potrivit Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, la 31 decembrie 2024, numărul copiilor adoptabili din România era de 7.744, iar numărul adoptatorilor cu atestate în vigoare era de 2.774 - pentru adopția na­țională și 75 - pentru cea inter­na­țională. (C.Z.)