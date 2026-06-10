Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Patristica Sfaturi pentru desăvârșire

Sfaturi pentru desăvârșire

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Patristica
Data: 10 Iunie 2026

Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 643-644

„Odată a venit la bătrân un frate din mănăstire și i-a zis:

– Părinte Damian (Țâru), s-au înmulțit ispitele asupra mea și nu le mai pot răbda. Ce să fac să scap de ele?

– Frate, dacă fugi de ispite, fugi de mântuire. Ci mai degrabă să ne gândim în vremea ispitelor că necazul răbdare lucrează... (Romani 5, 3), după cuvântul Sfântului Pavel. Deci să ne rugăm mai mult și trece ispita. Că toate sunt pentru mântuirea noastră.

În altă zi i-a zis un frate:

– Părinte Damian, ce să fac, că mă biruiesc ispitele?

Bătrânul l-a mângâiat, zicând:

– Nu lăsa rugăciunea, frate. Avem nevoie de rugăciune ca de aer. Nimeni nu poate trăi fără ea. Roagă-te cum poți, chiar dacă ești tulburat, și îndată fuge ispita.

Alt frate i-a zis:

– Părinte Damian, ce să fac, că mi se răspândește mintea la rugăciune și nu simt nici o dulceață?

– Deprinde-te cu rugăciuni scurte, mai ales cu rugăciunea lui Iisus, și numaidecât ți se adună mintea.

Odată i-a zis un frate:

– Părinte, sunt tulburat. Dă-mi un cuvânt de folos.

Iar bătrânul, înțelegând durerea lui, a luat din chilie Patericul și i-a zis:

– Primește această carte sfântă și o citește cu atenție. Vei afla în ea multe medicamente pentru sufletul tău.

În altă zi a întâlnit bătrânul un călugăr întristat. Deci, aflând pricina, s-a dus la chilie, a scris pe o foaie de hârtie câteva versete din Sfânta Scriptură și câteva cuvinte de la Sfinții Părinți, apoi, întâlnindu-l, i-a zis:

– Primește, părinte, această mică rețetă duhovnicească, că îți va fi de mare folos.

(...) Ne spunea Părintele Nicodim și acestea despre dascălul său:

– Părintele Damian nu suferea să audă pe cineva cârtind sau osândind pe aproapele. Dacă venea un frate la el și începea a cârti și a osândi, bătrânul lăsa capul în jos, se oprea din lucru și ofta. Atunci fratele, văzând aceasta, se rușina de cuvintele sale și își cerea iertare.

Un ieromonah din altă mănăstire a venit să-l cunoască pe bătrân și să-i ceară cuvânt de folos.

– Sfinția ta ești Părintele Damian? întrebă el. Doream să te cunosc. Spune-mi, părinte, cum aș putea să învăț și eu rugăciunea lui Iisus?

Bătrânul însă nu i-a dat nici un răspuns. Ci stătea cu privirea în jos, rezemat de masă. Atunci preotul străin a ieșit scârbit din chilie.

Mai târziu îl întrebă ucenicul:

– De ce nu i-ai dat nici un răspuns părintelui, căci a plecat întristat de la sfinția ta?

- Părinte Nicodim, de cum a intrat la mine și a început să mă laude, am simțit că duhul lui îndepărtează duhul lui Dumnezeu de la mine. De aceea am tăcut.”

(Cuvinte ale sfinților români, pr. Narcis Stupcanu)

vezi toate ›Alte articole din Patristica
  • Tăierea voii și păzirea binecuvântării Patristica
    Tăierea voii și păzirea binecuvântării

    Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 572-574 „Zicea uneori (protosinghelul Ioanichie Moroi) către ucenicii săi: – Fraților, aceste două l

    09 Iun, 2026
  • Un om care a scăpat de grijile lumești Patristica
    Un om care a scăpat de grijile lumești

    Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 431-432 „Ucenicul (Sf. Ier. Calinic de la Cernica), arhimandritul Anastasie Baldovin, mărturisea că în toa

    08 Iun, 2026
  • Cum ajungem sfinți Patristica
    Cum ajungem sfinți

    Origen, Omilii la Cartea Numerii, Omilia X, Cap. I, în Părinți și Scriitori Bisericești (1981), vol. 6, pp. 152-154 „Nu este just (...), cum cred unii, că din momentul când devine cineva sfânt nu mai poate

    07 Iun, 2026
TOP 6 Patristica