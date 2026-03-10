Sute de furturi de energie

Data: 18 Martie 2026

Anul trecut, în cele 20 de judeţe din aria sa operaţională, Delgaz Grid a identificat 1.275 de intervenţii ilegale la instalaţiile de energie, majoritatea vizând furtul de electricitate, dar au existat şi sustrageri de gaze.

În total, peste 23 milioane kWh au fost sustraşi în 2025 (11 milioane kWh gaze şi 12 milioane kWh energie electrică), prejudiciul depăşind 20,5 milioane de lei. Energia sustrasă este echivalentă cu consumul anual de gaze a trei spitale municipale, respectiv de energie electrică a cinci spitale, susţine compania. (C.Z.)