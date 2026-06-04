Scădere a numărului de ferme mici

Data: 12 Iunie 2026

Fermierii au depus 671.334 de cereri de plată pentru subvenții, mai puține cu 37.018 față de anul trecut, pentru o suprafaţă totală de 9,76 milioane ha (+38.029 ha față de 2025), în cadrul campaniei 2026 finalizate la 5 iunie, a anunțat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. „Comparativ cu anul trecut, suprafaţa declarată a crescut, în timp ce numărul cererilor a scăzut, în special în cazul terenurilor mai mici de 5 hectare. Această evoluţie reflectă procesul de comasare a terenurilor şi consolidarea exploataţiilor, esenţial pentru creşterea competitivităţii agriculturii”, a comentat ministrul interimar al agriculturii, Tanczos Barna, într-un mesaj pe Facebook.

La Buzău, au scăzut atât numărului cererilor depuse, cât şi suprafeţele. „La nivelul Centrului Judeţean Buzău au fost depuse 14.158 de cereri de plată, cu 1.039 mai puţine decât în campania 2025. În ceea ce priveşte suprafaţa, aceasta a fost de 263.589 ha, cu 3.171 ha mai mică. Această situaţie a fost generată de radierea unor societăţi comerciale, decesul fermierului şi nepreluarea exploataţiei de către urmaşi, scoaterea din circuitul agricol a unor suprafeţe, depunerea cererilor la alte centre judeţene”, a transmis, pentru Agerpres, APIA Buzău.

În plus, din cauza costurilor, scade interesul pentru agricultură, spune Georgian Calotă, unul dintre fermierii mari din zona Balta Albă - Câmpia Râmnicului. „Eu, în ultimii 3-4 ani, am renunţat la anumite suprafeţe exact pentru faptul că au crescut foarte mult inputurile la seminţe, pesticide, motorină, salarii şi nu mai rentează, iar preţurile la cereale au rămas aceleaşi din ultimii 15 ani”, a precizat, potrivit Agerpres, fermierul buzoian. (C.Z.)