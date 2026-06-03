Declin al numărului de salariați în 2026

Data: 11 Iunie 2026

Începând cu a doua parte a anului 2025, piaţa muncii a fost caracterizată de o încetinire generală a recrutărilor şi o prudenţă sporită a angajatorilor pe fondul climatului economic incert, estimările numărului mediu de salariaţi pentru 2026 indicând un declin de circa 28.000 de persoane, respectiv o creştere a ratei şomajului BIM (care include toți șomerii, înregistrați și neînregis­trați, conform standardelor Biroului Internațional al Muncii, n.r.) până la 6,3%, se arată în Prognoza macroeconomică 2026-2029, publicată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP).

Anul în curs a debutat cu reducerea cu 60.000 a efectivului de salariaţi, în ianuarie - martie, față de aceeaşi perioadă din 2025, din care peste 50.000 de angajați provin din industrie. Numărul mediu actual de salariaţi de 6.670.000 este estimat că va crește cu 0,6% în 2027 (la 6.710.000), cu 1,1% în 2028 (la 6.784.000) şi cu 0,7% în 2029 (la 6.830.000). Rata şomajului BIM este estimată să ajungă la 5,3% în 2029, de la 5,5% în 2028, 5,9% în 2027 şi 6,3% în 2026.

În privința salariului mediu brut, raportul CNSP estimează o majorare în 2026 cu 5,8%, până la 9.217 lei, însă câştigul salarial real se va menţine în teritoriu negativ, ca urmare a interacţiunii dintre creşterile moderate veniturilor şi dinamica preţurilor. „Ajustările salariale în 2026 vor fi temperate de necesitatea echilibrului fiscal şi de presiunile inflaţioniste. Sectorul concurenţial va avea un aport pozitiv asupra mediei salariale, prin retenţia salariaţilor în industrii-cheie, în timp ce sectorul bugetar va stagna la nivelul din decembrie 2025”, se menţionează în nota aferentă prognozei, potrivit Agerpres. (C.Z.)