Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Declin al numărului de salariați în 2026

Declin al numărului de salariați în 2026

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 11 Iunie 2026

Începând cu a doua parte a anului 2025, piaţa muncii a fost caracterizată de o încetinire generală a recrutărilor şi o prudenţă sporită a angajatorilor pe fondul climatului economic incert, estimările numărului mediu de salariaţi pentru 2026 indicând un declin de circa 28.000 de persoane, respectiv o creştere a ratei şomajului BIM (care include toți șomerii, înregistrați și neînregis­trați, conform standardelor Biroului Internațional al Muncii, n.r.) până la 6,3%, se arată în Prognoza macroeconomică 2026-2029, publicată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP).

Anul în curs a debutat cu reducerea cu 60.000 a efectivului de salariaţi, în ianuarie - martie, față de aceeaşi perioadă din 2025, din care peste 50.000 de angajați provin din industrie. Numărul mediu actual de salariaţi de 6.670.000 este estimat că va crește cu 0,6% în 2027 (la 6.710.000), cu 1,1% în 2028 (la 6.784.000) şi cu 0,7% în 2029 (la 6.830.000). Rata şomajului BIM este estimată să ajungă la 5,3% în 2029, de la 5,5% în 2028, 5,9% în 2027 şi 6,3% în 2026.

În privința salariului mediu brut, raportul CNSP estimează o majorare în 2026 cu 5,8%, până la 9.217 lei, însă câştigul salarial real se va menţine în teritoriu negativ, ca urmare a interacţiunii dintre creşterile moderate veniturilor şi dinamica preţurilor. „Ajustările salariale în 2026 vor fi temperate de necesitatea echilibrului fiscal şi de presiunile inflaţioniste. Sectorul concurenţial va avea un aport pozitiv asupra mediei salariale, prin retenţia salariaţilor în industrii-cheie, în timp ce sectorul bugetar va stagna la nivelul din decembrie 2025”, se menţionează în nota aferentă prognozei, potrivit Agerpres. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială