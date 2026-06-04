Criză de supraproducție la varza timpurie

Data: 12 Iunie 2026

Producătorii de varză se confruntă cu o supraproducţie care a condus la scăderea preţului de vânzare de la poarta fermei sub costul de producţie. De aceea, în Olt, mulţi legumicultori au decis fie să doneze cantităţi mari celor dispuşi să recolteze varza, fie să o folosească pentru hrana animalelor ori să o toace cu utilajele pe teren.

„Varza timpurie ori te pricopseşte, ori te nenoroceşte, se pare ca asta e situaţia de acum cu varza timpurie în câmp. (...) Cine a mizat pe varza timpurie în câmp, anul ăsta, nu a fost bine”, a declarat, pentru Agerpres, Ion Păunel, preşedintele Sindicatului Producătorilor Agri­coli Olt. El a precizat că varza a pornit de la un preț bun, de 2-3 lei la fermă, acum două-trei săptămâni, apoi pre­țul a scăzut la 50-70 bani/kg. Unii producători au ajuns să anunțe pe Facebook că donează tone de varză cui vine să o recolteze. Preşedintele sindicatului din Olt a mai susţinut că preţul scăzut nu e determinat de concurenţa din import, ci de faptul că „e supraproducţie şi cererea mai mică decât oferta”. El a afirmat că e posibilă o supraproducţie şi la cartoful timpuriu.

Tudor Neagu, un producător de varză din comuna Cilieni, una dintre localităţile cu cele mai mari suprafeţe cu varză timpurie din judeţul Olt, a explicat, pentru Agerpres, că supraproducţia a fost determinată şi de vremea rece din primăvară care a întârziat plantarea treptată și i-a determinat pe producători să cultive în acelaşi timp. „S-a plantat toată odată şi toată lumea a recoltat în acelaşi timp, iar piaţa nu a putut absorbi. De două săptămâni varza are un preţ de 50 bani/kg, la angro, e bătaie de joc. Cantitatea a fost foarte mare, majoritatea oamenilor au tocat-o, a început să se strice, e şi foarte perisabilă. (...) Avem destule cămine de bătrâni, case de copii, care nu-şi dau interesul, puteau să vină să o ia mai mult degeaba”, a spus legumicultorul.

Producătorul a precizat că a cultivat varză pe 2,5 ha, iar în Cilieni alți circa 70 de consăteni au avut plantații similare, ajungându-se la un total de circa 100 ha. „Mulţi au băgat freza şi au tocat-o pentru că trebuia să pregătească terenul pentru următoarea cultură, cu vinete, pepeni. Eu am avut plantate 75 de mii de fire de varză, pe 2,4 hectare, cu o investiţie de 70 de mii de lei. Am recoltat şi am scos 80 de mii de lei. Am reuşit să recuperăm investiţia şi restul am tocat. S-a vândut foarte greu, în condiţiile în care am cărat cu maşinile noastre. Am dus în piaţă vreo 75 de tone”, a mai arătat legumicultorul Tudor Neagu.

Cultivarea verzei timpurii în câmp asigură producţii rapide la final de primăvară. Se realizează prin răsaduri (50-60 de zile), plantate la final de martie - aprilie, când solul ajunge la 8 grade Celsius. (C.Z.)