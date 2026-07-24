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Sezon apicol relativ bun

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Data: 24 Iulie 2026

În ciuda perioadelor reci şi ploioase din primăvară, sezonul apicol este unul relativ bun, potrivit declarațiilor date Agerpres de vicepreşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, filiala Harghita, Zöldi István. În Harghita sunt înregistraţi 483 de apicultori, dintre care circa 10% practică apicultura pastorală, restul având stupinele în judeţ. Producţia este estimată la 5-10 kg de miere pe familie de albine. (C.Z.)

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