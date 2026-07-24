Consiliul UE a dat undă verde unui nou act legislativ privind simplificarea, clarificarea şi consolidarea normelor legate de drepturile pasagerilor din transportul aerian. Acesta va intra în vigoare la mijlocul
Sezon apicol relativ bun
În ciuda perioadelor reci şi ploioase din primăvară, sezonul apicol este unul relativ bun, potrivit declarațiilor date Agerpres de vicepreşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, filiala Harghita, Zöldi István. În Harghita sunt înregistraţi 483 de apicultori, dintre care circa 10% practică apicultura pastorală, restul având stupinele în judeţ. Producţia este estimată la 5-10 kg de miere pe familie de albine. (C.Z.)