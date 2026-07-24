Negocieri la Bruxelles pe tema exporturilor de ovine

Data: 24 Iulie 2026

Ministrul interimar al agriculturii, Tanczos Barna, a avut miercuri „o întâlnire importantă şi dificilă” cu comisarul pentru sănătatea şi bunăstarea animalelor, Oliver Varhelyi, pentru identificarea unor soluții în vederea ridicării restricţiilor impuse exportului de ovine din România, în cadrul căreia a solicitat flexibilitate în aplicarea condiţiilor de export şi compensaţii pentru crescătorii afectaţi de interdicție.

„Comisia Europeană impune, din păcate, condiţii foarte stricte pentru România pentru a putea reveni pe piaţa ovinelor”, a transmis ministrul interimar pe pagina sa de Facebook, subliniind că sistemul sanitar-veterinar s-a decredibilizat. „Comisarul mi-a spus de mai multe ori că echipa Comisiei a pierdut încrederea în sistemul sanitar-veterinar din România în ceea ce priveşte controlul bolilor la ovine şi caprine. Pentru a recâştiga această încredere, Autoritatea Sanitară Veterinară va trebui să vină cu un plan foarte concret, credibil, aplicabil, care satisface cerinţele UE. (…) Sistemul sanitar-veterinar trebuie să aducă dovezi concrete de separare a animalelor bolnave de virus de cele sănătoase, trebuie să vină cu o trasabilitate foarte clară şi de o eliberare a zonelor de riscul de infestare cu boli”, a susţinut acesta, potrivit Agerpres.

Oficialul a abordat și acordarea de compensaţii fermierilor. „Nu va fi uşor. Este o reticenţă destul de mare şi, încă o dată, se datorează celor doi ani în care România a pierdut foarte mult încrederea Comisiei”, a precizat Tanczos.

În paralel, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a anunțat marți că elaborează un plan detaliat pentru vaccinarea împotriva pestei micilor rumegătoare. (C.Z.)