Program Rabla cu restricții pentru mașinile non-UE

Data: 11 Iunie 2026

Proiectul ghidului de finanțare pentru Rabla din acest an, publicat marți, 9 iunie, prevede că mașinile achiziționate prin program trebuie să fie fabricate în Uniunea Europeană sau în state din Spațiul Economic European sau integrate în lanțurile industriale ale pieței europene, cum sunt Regatul Unit, Elveția, Turcia și Maroc. Valorile tichetelor rămân neschimbate față de anul trecut. Programul ar putea demara la sfârșitul lunii iunie.

Ediția din 2026 a programului Rabla, care se adresează exclusiv persoanelor fizice, va avea un buget total de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane în plus față de anul trecut, a anunțat marți ministrul mediului, Diana Buzoianu, detaliind principalele noutăți din ghidul de finanțare. „Am propus păstrarea valorii voucherelor la nivelul de anul trecut, astfel încât să nu mai fie nevoie să fie modificată platforma şi să se prelungească perioada de implementare a acestui proiect. Dar am introdus, de asemenea, un criteriu nou, legat de fabricarea în UE, în Spaţiul Economic European sau în statele care sunt parte a Tratatului mediteraneean”, a menţionat Diana Buzoianu, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

Ea a precizat că ordinul de ministru publicat marţi va intra într-o perioadă de 10 zile de consultare publică. „Sunt convinsă că vor fi cereri de dezbatere, mai ales în condiţiile noi care sunt puse. Sunt convinsă că sunt operatori care şi-ar fi dorit să importe maşini în România din alte continente foarte îndepărtate. (...) După 10 zile, ordinul poate să fie aprobat şi apoi îşi urmează toate etapele, de înscriere, de depunere de dosare”, a afirmat ministrul. Urmând acelaşi calendar ca în anul precedent, programul „va putea să înceapă ca primă etapă în luna iunie”.

În opinia oficialului, noile reguli urmăresc şi stimularea producţiei din Europa. „Una este să aduci o maşină de la 20.000 de kilometri, alta este să o aduci de la 2.000 de kilometri, ca impact asupra mediului, şi în acelaşi timp ne dorim şi o componentă de susţinere a producţiei, a celor care investesc mai aproape de România sau chiar în România. Ne dorim, practic, să avem şi un efect mult mai bun asupra mediului, dar şi un efect mult mai important, un efect multiplicator în economie”, a explicat Diana Buzoianu.

În 2025, ecotichetele acordate prin programul Rabla au avut următoarele valori: 18.500 de lei - pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 de lei - pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plugin hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 de lei - pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; 10.000 de lei - pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv motorizare GPL/GNC sau a unei motociclete. Valoarea maximă a prețului de achiziție rămâne 70.000 de euro, cu TVA. (C.Z.)