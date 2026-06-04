Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Prelungire a permiselor pescarilor comerciali

Prelungire a permiselor pescarilor comerciali

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 12 Iunie 2026

Administraţia Rezervaţiei Bio­sferei Delta Dunării (ARBDD) a anunţat că a prelungit până la finele acestei luni valabilitatea tuturor actelor emise anul trecut pentru desfăşurarea activităţii de pescuit comercial. Procesul de reautorizare are în vedere circa 1.250 de pescari din Deltă, pentru care nu s-au putut finaliza avizările până la 8 iunie, dată de la care s-a reluat pescuitul comercial ca urmare a încheierii prohibiţiei, potrivit declarațiilor făcute pentru Agerpres de guvernatorul ARBDD, Florin Stăneaţă. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   agricultură
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială