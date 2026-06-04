Producătorii de varză se confruntă cu o supraproducţie care a condus la scăderea preţului de vânzare de la poarta fermei sub costul de producţie. De aceea, în Olt, mulţi legumicultori au decis fie să doneze
Prelungire a permiselor pescarilor comerciali
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a anunţat că a prelungit până la finele acestei luni valabilitatea tuturor actelor emise anul trecut pentru desfăşurarea activităţii de pescuit comercial. Procesul de reautorizare are în vedere circa 1.250 de pescari din Deltă, pentru care nu s-au putut finaliza avizările până la 8 iunie, dată de la care s-a reluat pescuitul comercial ca urmare a încheierii prohibiţiei, potrivit declarațiilor făcute pentru Agerpres de guvernatorul ARBDD, Florin Stăneaţă. (C.Z.)