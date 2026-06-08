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Trei zile până la începerea turneului mondial de fotbal

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Data: 08 Iunie 2026

Cupa Mondială de fotbal 2026, care va alinia în premieră 48 de echipe și se va desfășura în trei țări nord-americane, va debuta joi, 11 iunie, cu meciul Mexic-Africa de Sud, pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico, a anunțat Federația Internațională de Fotbal (FIFA), citată de AFP. Pentru turneul găzduit în comun de Statele Unite, Mexic și Canada care include un număr record de 104 de meciuri, dintre care 78 se vor juca pe teritoriul american, s-au pus în vânzare aproximativ șapte milioane de bilete.

Pe plan economic, se așteaptă ca marea competiție (11 iunie - 19 iulie) să aibă un impact direct asupra PIB-ului sectorului turismului de 6,4% în Canada, 2,4% în Mexic și 2,1% în Statele Unite, potrivit EFE, care citează date ale Consiliului Mondial pentru Călătorii și Turism (WTTC).

În ciuda gigantismului său, Cupa Mondială nu suscită interes prea mare în rândul publicului american. Un sondaj publicat zilele trecute arată că doar 28% dintre adulții din SUA, unde fotbalul american este mai popular decât soccerul, spun că vor urmări competiția, care îi interesează cu adevărat doar pe 14% dintre cei chestionați, relatează AFP.

În ceea ce privește favoriții turneului, o atenție deosebită a stârnit anunțul lui Joachim Klement, economistul german cunoscut pentru predicțiile corecte ale campioanelor din 2014, 2018 și 2022, potrivit căruia Olanda va cuceri trofeul, după o finală împotriva Portugaliei, informează BeIN Sports. Spre deosebire de previziunile bazate exclusiv pe performanța sportivă, Klement combină variabile statistice, economice și demografice pentru a estima probabilitățile de succes la Cupa Mondială. (C.Z.)

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