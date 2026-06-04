Producătorii de varză se confruntă cu o supraproducţie care a condus la scăderea preţului de vânzare de la poarta fermei sub costul de producţie. De aceea, în Olt, mulţi legumicultori au decis fie să doneze
Sprijin mai mare la cartofi
Sprijinul pentru producătorii de cartofi ar putea fi majorat de la 200 la 800 euro/ha, potrivit unui proiect de Hotărâre aflat pe masa Guvernului, întrucât, în continuare, la cartof deficitul de balanţă comercială este uriaş, a anunţat, miercuri, ministrul interimar al agriculturii, Tanczos Barna, într-o conferinţă de presă. Propunerea este ca cei 800 de euro să fie plătiţi în două tranşe: 300 de euro în 2026 şi 500 de euro în 2027. (C.Z.)