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Sprijin mai mare la cartofi

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Data: 12 Iunie 2026

Sprijinul pentru producătorii de cartofi ar putea fi majorat de la 200 la 800 euro/ha, potrivit unui proiect de Hotărâre aflat pe masa Guvernului, întrucât, în continuare, la cartof deficitul de balanţă comercială este uriaş, a anunţat, miercuri, ministrul interimar al agriculturii, Tanczos Barna, într-o conferinţă de presă. Propunerea este ca cei 800 de euro să fie plătiţi în două tranşe: 300 de euro în 2026 şi 500 de euro în 2027. (C.Z.)

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