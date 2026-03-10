Centru de ajutorare a tinerilor cu adicții în București

Data: 18 Martie 2026

La București a fost inaugurat, luni, CREAATiV - Centrul de Recuperare şi Educaţie împotriva Adicţiilor pentru Adolescenţi şi Tineri, dezvoltat în cadrul Centrului de Evaluare şi Tratament a Toxicodependenţelor pentru Tineri „Sf. Stelian” de Asociaţia Zi de BINE, coordonată de Melania Medeleanu, împreună cu echipa medicală a centrului.

Prezent la eveniment, ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat constituirea unui grup de lucru care va elabora un program naţional dedicat adicţiilor, similar celor pentru alte domenii din sănătate. „Zona adicţiilor a fost, mult timp, lăsată în urmă. Recuperăm acum acest decalaj. Dezvoltăm centre de sănătate mintală şi lucrăm la construirea unei strategii naţionale dedicate adicţiilor”, a scris Rogobete pe Facebook.

Potrivit unui comunicat al Asociaţiei Zi de BINE, citat de Agerpres, centrul continuă modelul terapeutic implementat la Spitalul de Psihiatrie Voila, fiind al doilea proiect CREAATiV din țară dedicat tratamentului rezidenţial al adicţiilor şi primul din Capitală care va asigura „o intervenţie terapeutică integrată pentru tinerii 18+ cu adicţii”.

Reprezentanţii organizaţiei subliniază că inițiativa îşi propune să schimbe modul în care sunt tratate tulburările legate de consumul de substanţe, printr-o abordare care implică internare de minimum 30 de zile, cu un program terapeutic structurat. CREAATiV este găzduit pe un etaj al Centrului „Sf. Stelian”, unde au fost amenajate cinci rezerve pentru pacienţi, săli pentru terapii, activităţi, recuperare fizică, un atelier de ergoterapie colaborativă şi o zonă pentru servirea meselor. Capacitatea anuală este de aproximativ 50 de pacienţi, cu posibilitatea extinderii. (C.Z.)