Reguli de igienă a somnului

Importanța somnului a fost readusă în atenție în toată lumea vinerea trecută, 13 martie, când a fost marcată Ziua mondială a somnului, o inițiativă a Societății Mondiale a Somnului, tema fiind „Dormiţi bine, trăiţi mai bine” (Sleep Well, Live Better), potrivit Agerpres, care citează worldsleepday.org.

Unul dintre cele mai ample studii realizate vreodată, Ikea Sleep Uncovered, la care au participat 55.000 de persoane din 57 de ţări, arăta, în 2025, că oamenilor le lipsesc, în medie, o oră şi 20 de minute de somn în fiecare noapte. Stresul, anxietatea şi grijile excesive sunt principalele motive (40%) pentru care oamenii nu pot dormi. În timp ce majoritatea persoanelor au nevoie în medie de 24 de minute pentru a adormi, 7% raportează că durează mai mult de o oră.

Ghidul de igienă a somnului, postat pe site-ul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Bucureşti, conţine 12 reguli, între care se numără: ore fixe de culcare şi de trezire; nu depăşiţi 45 de minute de somn în timpul zilei; evitaţi alcoolul și mâncarea grea cu patru ore înainte de culcare; faceţi mişcare zilnic, dar nu chiar înainte de somn; blocaţi sunetele și sursele de lumină care vă pot distrage; dacă nu adormiţi în 30 de minute, părăsiţi dormitorul pentru o altă activitate şi reveniţi când simţiţi că vă este somn.

Conform worldsleepday.org, un somn bun este definit de trei factori: durată, continuitate și profunzime.

