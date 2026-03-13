Opinia românilor despre serviciul militar obligatoriu

Mai mult de două treimi (67,1%, faţă de 58,4% în mai 2015) dintre români ar fi de acord cu introducerea serviciului militar obligatoriu, 30,5% sunt împotrivă (31,1% în 2015), iar 2,4% nu ştiu sau nu răspund (10,5% în 2015), arată un sondaj realizat de INSCOP Research, între 28 ianuarie și 6 februarie, la solicitarea New Strategy Center.

Întrebaţi dacă sunt de acord cu organizarea de exerciţii de tras cu arma în clasele de liceu ca măsură de creştere a gradului de pregătire în caz de război, 48,1% dintre respondenţi spun că da, 48,8% sunt împotrivă, restul nu ştiu/nu răspund. În ceea ce priveşte introducerea de cursuri pentru operatori de drone în licee şi facultăţile tehnice tot ca pregătire a cetăţenilor în caz de război, 80,8% dintre cei ches­tionaţi sunt de acord cu această iniţiativă. Totodată, 92,7% dintre români sunt de acord cu organizarea de cursuri de prim ajutor pentru persoanele între 15 şi 60 de ani.

În cazul unui război în care România ar fi atacată, 48% dintre respondenţi ar lupta pentru a-şi apăra ţara (faţă de 50,5% în noiembrie 2023), 19,7% ar emigra din România (19,4% în 2023), 10,5% s-ar ascunde până ar trece războiul (11,8% în 2023), 4,7% şi-ar scoate certificat medical pentru a fi inapt de luptă (5,6% în 2023), 7% ar face altceva (4,7% în 2023), iar 10% nu știu/nu răspund (8% în 2023), conform sondajului citat de Agerpres.

