Floarea de colț, „perla” băncii de semințe de la Buzău

Cercetătorii Băncii de Resurse Genetice Vegetale Buzău desfăşoară studii referitoare la germinaţia florii de colţ, monument al naturii, în scopul păstrării mai îndelungate a seminţelor, resursa fiind o valoare în colecţia instituţiei pe care specialiştii doresc să o conserve şi protejeze, în caz de dispariţie. Cercetările au evidenţiat că floarea de colţ poate fi păstrată până la 10 ani, iar specialiştii studiază condiţiile necesare extinderii viabilității seminţelor în condiţii de laborator.

„Avem în colecţie floarea de colţ, se comportă bine şi în sistem de cultură. Avem sămânţă pusă la păstrare pe termen mediu şi lung. Avem de examinat cât se poate păstra sămânţa în condiţii de biobancă. (…) Visul nostru este să ajungem la peste 100 de ani, dar avem nevoie de timp să vedem care este procentul de pierdere anuală a germinaţiei”, a declarat, pentru Agerpres, directorul BRGV Buzău, Costel Vînătoru.

Specia este deosebit de sensibilă la factorii externi, iar arealul limitat şi greu accesibil în care crește o face extrem de prețioasă, motiv pentru care nu trebuie ruptă sau transplantată. Simbol pentru natura autohtonă, Floarea de colţ (Leontopodium alpinum Cass.) a fost declarată „monument al naturii” şi este ocrotită prin lege din 1933, fiind celebrată în ziua de 5 martie.

