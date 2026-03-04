Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Floarea de colț, „perla” băncii de semințe de la Buzău

Floarea de colț, „perla” băncii de semințe de la Buzău

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 10 Martie 2026

Cercetătorii Băncii de Resurse Genetice Vegetale Buzău desfăşoară studii referitoare la germinaţia florii de colţ, monument al naturii, în scopul păstrării mai îndelungate a seminţelor, resursa fiind o valoare în colecţia instituţiei pe care specialiştii doresc să o conserve şi protejeze, în caz de dispariţie. Cercetările au evidenţiat că floarea de colţ poate fi păstrată până la 10 ani, iar specialiştii studiază condiţiile necesare extinderii viabilității seminţelor în condiţii de laborator.

„Avem în colecţie floarea de colţ, se comportă bine şi în sistem de cultură. Avem sămânţă pusă la păstrare pe termen mediu şi lung. Avem de examinat cât se poate păstra sămânţa în condiţii de biobancă. (…) Visul nostru este să ajungem la peste 100 de ani, dar avem nevoie de timp să vedem care este procentul de pierdere anuală a germinaţiei”, a declarat, pentru Agerpres, directorul BRGV Buzău, Costel Vînătoru.

Specia este deosebit de sensibilă la factorii externi, iar arealul limitat şi greu accesibil în care crește o face extrem de prețioasă, motiv pentru care nu trebuie ruptă sau transplantată. Simbol pentru natura autohtonă, Floarea de colţ (Leontopodium alpinum Cass.) a fost declarată „monument al naturii” şi este ocrotită prin lege din 1933, fiind celebrată în ziua de 5 martie. 
 

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială