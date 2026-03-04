Scenarii la Guvern pentru prețul carburanților

Data: 10 Martie 2026

Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă, la Bistriţa, că este „extrem de important” ca în România preţul carburanţilor să nu ajungă la 10 lei/l, motiv pentru care în momentul de faţă se lucrează pe cinci scenarii care să prevină o astfel de situaţie. Potrivit lui Ivan, reducerea temporară a accizei la motorină şi benzină este unul dintre scenarii.

„În timp ce discutăm, avem cel puţin cinci scenarii care sunt în lucru în momentul de faţă, inclusiv unul dintre scenarii este cel la care aţi făcut referire (reducerea accizei - n.r.)”, a spus Ivan, citat de Agerpres. Oficialul a precizat că una dintre variante se referă la transportatori şi agricultori, cei mai afectați de scumpirea carburanţilor, iar o decizie privind scenariile analizate ar putea fi luată în această săptămână. Potrivit Reuters, cotaţia barilului de petrol Brent a urcat luni dimineaţă la aproape 111 dolari.

În privința gazelor, Guvernul a adoptat săptămâna trecută ordonanţa de urgenţă în baza căreia vor fi menţinute preţurile până în aprilie anul viitor pentru consumatorii casnici, iar referitor la energia electrică, Executivul va prezenta, până la sfârşitul lunii martie, un plan de măsuri care vizează reducerea preţurilor. „Sunt câteva direcţii importante pe care vom lucra, în aşa fel încât să putem să avem efecte începând de anul acesta”, a declarat joi, la finalul ședinței de Guvern, premierul Ilie Bolojan. Măsurile urmăresc, între altele, „deblocarea capacităţilor de reţea” prin desfiinţarea Avizului Tehnic de Racordare, creşterea capacităţilor de stocare, urgentarea investiţiilor și creşterea capacităţilor de producţie, îmbunătăţirea administrării companiilor de stat din domeniu. (C.Z.)