Noi medicamente pe lista compensatelor
Ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat pe pagina sa de socializare că 33 de medicamente noi intră pe lista de gratuite şi compensate, iar pentru alte 19 se vor extinde indicaţiile terapeutice. Vor fi introduse un medicament radiofarmaceutic, Lutetium Vipivotide Tetraxetan, pentru cancerul de prostată, alte 14 medicamente noi în Programul Naţional de Oncologie, plus tratamente pentru boli grave şi rare. „Fiecare medicament pe această listă înseamnă o şansă în plus la tratament, la timp câştigat şi la speranţă pentru pacienţi şi familiile lor”, a arătat ministrul. (C.Z.)