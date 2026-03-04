Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Noi medicamente pe lista compensatelor

Data: 10 Martie 2026

Ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat pe pagina sa de socializare că 33 de medicamente noi intră pe lista de gratuite şi compensate, iar pentru alte 19 se vor extinde indicaţiile terapeutice. Vor fi introduse un medicament radiofarmaceutic, Lutetium Vipivotide Tetraxetan, pentru cancerul de prostată, alte 14 medicamente noi în Programul Naţional de Oncologie, plus tratamente pentru boli grave şi rare. „Fiecare medicament pe această listă înseamnă o şansă în plus la tratament, la timp câştigat şi la speranţă pentru pacienţi şi familiile lor”, a arătat ministrul. (C.Z.)

