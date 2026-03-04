Cercetătorii Băncii de Resurse Genetice Vegetale Buzău desfăşoară studii referitoare la germinaţia florii de colţ, monument al naturii, în scopul păstrării mai îndelungate a seminţelor, resursa fiind o
Peste 2.500 de români reveniți în țară
Mai mult de 1.500 de cetăţeni români au fost aduși din Orientul Mijlociu, prin zboruri de evacuare, repatriere asistată sau facilitate de MAE, a informat duminică seara Ministerul Afacerilor Externe. Alţi circa 1.000 au revenit în țară cu zboruri comerciale sau cu zboruri ale unor agenţii de turism. În regiune mai sunt în jur de 12.500 de români în atenţia serviciului consular, dintre care circa 2.500 solicită asistență pentru repatriere, 400 fiind cazuri prioritare, potrivit MAE. (C.Z.)