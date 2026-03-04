Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Peste 2.500 de români reveniți în țară

Peste 2.500 de români reveniți în țară

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 10 Martie 2026

Mai mult de 1.500 de cetăţeni români au fost aduși din Orientul Mijlociu, prin zboruri de evacuare, repatriere asistată sau facilitate de MAE, a informat duminică seara Ministerul Afacerilor Externe. Alţi circa 1.000 au revenit în țară cu zboruri comerciale sau cu zboruri ale unor agenţii de turism. În regiune mai sunt în jur de 12.500 de români în atenţia serviciului consular, dintre care circa 2.500 solicită asistență pentru repatriere, 400 fiind cazuri prioritare, potrivit MAE. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   Ministerul Afacerilor Externe
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială