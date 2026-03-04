Primele evacuări ale românilor din Orientul Mijlociu

Data: 04 Martie 2026

În noaptea de luni spre marţi, 318 români, pelerini şi turişti, surprinși în Israel de declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu, au ajuns în țară, prin Egipt, cu două zboruri în sistem charter, organizate de agenţiile de turism și compania Tarom. Potrivit ministrei afacerilor externe, Oana Ţoiu, cei mai mulți cetățeni români blocați de război, circa 14.000, se află în Emiratele Arabe Unite. Când situaţia va permite organizarea altor zboruri de repatriere, prioritate vor avea urgenţele medicale şi minorii.

Referindu-se la persoanele încă blocate în zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, şefa diplomaţiei române le-a recomandat să rămână deocamdată în locul în care se află până la găsirea de soluţii pentru returnare.

„Vrem să punem împreună cifrele şi analizele pe care le avem, inclusiv cu agenţiile de voiaj care organizează o bună parte din aceste grupuri şi cu liniile aeriene. Discutăm cu liniile aeriene, inclusiv de perspectiva disponibilităţii deschiderii unor culoare de zbor, organizării unor zboruri militare şi disponibilitatea navelor şi a piloţilor”, a explicat Oana Țoiu în cadrul unui briefing de presă.

Oficialul a mai informat că a fost activat și mecanismul european de intervenţie civilă, prin care are loc coordonarea cu alte state UE privind includerea în zboruri a cazurilor urgente ale cetăţenilor altor state. Potrivit ministrului, din cauza numărului mare de persoane aflate în zona de conflict, nici o ţară UE nu poate oferi asistenţă consulară personalizată.

Oana Țoiu a recomandat românilor din zonele de conflict să se înscrie pe listele misiunilor diplomatice ale României în respectivele ţări. „În momentul în care va fi redeschis spaţiul aerian în ţările respective, vom putea anunţa detaliat toate planurile. În ceea ce priveşte evacuarea prin aeroporturi ale statelor vecine, elementul la care ne uităm acum legat de evacuări este deplasarea terestră până la aeroportul respectiv”, a reiterat ea.

Șefa diplomației române a asigurat că românii sunt în siguranţă în contextul acestui conflict. „În momentul în care vom avea date, informaţii despre un risc, îl vom comunica noi, prin instituţiile României”, a afirmat ministrul.

Ministerul Afacerilor Externe a lansat un canal de WhatsApp special dedicat informațiilor privind situația românilor din Orientul Mijlociu.

Ieri, MAE a comunicat că activitatea pe aeroporturile internaționale din Dubai și Abu Dhabi s-a reluat parțial, dar a recomandat cetățenilor români din zonă să nu se deplaseze către aeroporturi fără o confirmare certă a zborului.

În același context, pe Aeroportul Internațional București Otopeni, 28 curse (15 decolări şi 13 aterizări) către sau dinspre Israel, Dubai, Bahrain, Qatar şi Iordania au fost ieri anulate, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti. (C.Z.)