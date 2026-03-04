Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Noul ambasador al SUA la Bucureşti

Data: 04 Martie 2026

Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, și-a prezentat ieri scrisorile de acreditare președintelui Nicușor Dan, la Cotroceni. Darryl Nirenberg a fost confirmat în funcţie la finalul anului trecut.

La 19 noiembrie, la audierea sa în Comisia pentru Relaţii Externe a Senatului american, Nirenberg afirma că relaţia SUA cu România, un aliat-cheie în cadrul NATO, situat strategic la Marea Neagră şi având graniţă cu Ucraina, nu a fost niciodată mai importantă. (C.Z.)

