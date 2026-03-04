Instagram va notifica părinţii care au activat supravegherea contului pentru adolescentul lor, dacă acesta caută în mod repetat informaţii despre sinucidere sau automutilare, a anunţat reţeaua de socializare
Noul ambasador al SUA la Bucureşti
Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, și-a prezentat ieri scrisorile de acreditare președintelui Nicușor Dan, la Cotroceni. Darryl Nirenberg a fost confirmat în funcţie la finalul anului trecut.
La 19 noiembrie, la audierea sa în Comisia pentru Relaţii Externe a Senatului american, Nirenberg afirma că relaţia SUA cu România, un aliat-cheie în cadrul NATO, situat strategic la Marea Neagră şi având graniţă cu Ucraina, nu a fost niciodată mai importantă. (C.Z.)