Monitorizare a pieței carburanților

Data: 04 Martie 2026

Consiliul Concurenţei monitorizează sectorul distribuţiei de carburanţi, pentru a se asigura că modificările de preţ sunt determinate de factori obiectivi. „Nu am vrea să vedem comercianţi care profită de contextul internaţional pentru a creşte suplimentar preţurile”, a declarat preşedintele autorității, Bogdan Chiriţoiu, pentru Agerpres. El a spus că preţul barilului este sub 80 de dolari, nivel comparabil cu cel din aceeaşi perioadă a anului trecut, dar, în contextul actual, este posibil să crească. (C.Z.)

