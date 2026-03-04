Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Programe pentru încălzirea gospodăriilor rurale

Data: 04 Martie 2026

Asociaţia Forestierilor din România propune „1 MW la sat” şi „Rabla pentru sobe”, două programe pentru valorificarea biomasei forestiere şi modernizarea celor peste un milion de gospodării rurale care încă utilizează sobe ineficiente, potrivit preşedintelui organizaţiei, Ciprian Dumitru Muscă.

Iniţiativa, cu un cost estimat la 5-8 miliarde de lei în 5-7 ani, vizează instalarea de microcentrale de cogenerare în comune şi înlocuirea sobelor vechi cu sisteme pe peleţi şi brichete, care vor reduce poluarea cu peste 50% şi vor revitaliza economia rurală. (C.Z.)

