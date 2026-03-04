Programe pentru încălzirea gospodăriilor rurale

Data: 04 Martie 2026

Asociaţia Forestierilor din România propune „1 MW la sat” şi „Rabla pentru sobe”, două programe pentru valorificarea biomasei forestiere şi modernizarea celor peste un milion de gospodării rurale care încă utilizează sobe ineficiente, potrivit preşedintelui organizaţiei, Ciprian Dumitru Muscă.

Iniţiativa, cu un cost estimat la 5-8 miliarde de lei în 5-7 ani, vizează instalarea de microcentrale de cogenerare în comune şi înlocuirea sobelor vechi cu sisteme pe peleţi şi brichete, care vor reduce poluarea cu peste 50% şi vor revitaliza economia rurală. (C.Z.)