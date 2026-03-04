Instagram, sistem de alertare pentru părinți

Instagram va notifica părinţii care au activat supravegherea contului pentru adolescentul lor, dacă acesta caută în mod repetat informaţii despre sinucidere sau automutilare, a anunţat reţeaua de socializare într-un comunicat, conform AFP. Alertele vor fi trimise părinţilor prin e-mail, SMS sau WhatsApp, în funcţie de opțiune, precum şi printr-o notificare în aplicaţie.

Odată notificaţi, părinții vor primi de la aplicaţie un număr de contact de urgenţă sau sfaturi dezvoltate împreună cu profesioniştii din sănătate, despre cum să discute subiectul cu copilul lor.

Sistemul de alertare a devenit operațional începând de luna aceasta în Statele Unite, Regatul Unit, Australia şi Canada și va fi implementat ulterior şi în alte ţări. Instagram declară că a stabilit un prag pentru declanşarea notificărilor în funcţie de numărul de căutări efectuate într-o perioadă scurtă de timp, dar nu exclude ajustarea acestuia în funcţie de feedback-ul utilizatorilor.

Iniţiativa Instagram face parte din măsurile luate pentru a proteja mai bine utilizatorii tineri, pe fondul protestelor față de efectele negative ale reţelelor sociale şi ale asistenţilor de inteligenţă artificială (AI) generativă.