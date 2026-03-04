Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Instagram, sistem de alertare pentru părinți

Instagram, sistem de alertare pentru părinți

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 04 Martie 2026

Instagram va notifica părinţii care au activat supravegherea contului pentru adolescentul lor, dacă acesta caută în mod repetat informaţii despre sinucidere sau automutilare, a anunţat reţeaua de socializare într-un comunicat, conform AFP. Alertele vor fi trimise părinţilor prin e-mail, SMS sau WhatsApp, în funcţie de opțiune, precum şi printr-o notificare în aplicaţie.

Odată notificaţi, părinții vor primi de la aplicaţie un număr de contact de urgenţă sau sfaturi dezvoltate împreună cu profesioniştii din sănătate, despre cum să discute subiectul cu copilul lor.

Sistemul de alertare a devenit operațional începând de luna aceasta în Statele Unite, Regatul Unit, Australia şi Canada și va fi implementat ulterior şi în alte ţări. Instagram declară că a stabilit un prag pentru declanşarea notificărilor în funcţie de numărul de căutări efectuate într-o perioadă scurtă de timp, dar nu exclude ajustarea acestuia în funcţie de feedback-ul utilizatorilor.

Iniţiativa Instagram face parte din măsurile luate pentru a proteja mai bine utilizatorii tineri, pe fondul protestelor față de efectele negative ale reţelelor sociale şi ale asistenţilor de inteligenţă artificială (AI) generativă.

