Cinci greșeli online păguboase

Proiectul naţional de educaţie digitală SigurantaOnline, susținut de Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică, Poliţia Română şi Asociaţia Română a Băncilor, atrage atenţia asupra a cinci greşeli online care pot duce la pierderi de bani şi explică modul în care acestea pot fi evitate. Una dintre greşeli este oferirea datelor bancare, în urma unor mesaje sau la accesarea unor pagini web aproape identice cu cele ale unor bănci sau instituţii: „Nu transmite niciodată datele cardului sau codurile de securitate la cerere! Verifică întotdeauna prin aplicaţia oficială a băncii sau contactează instituţia

direct”, spun experţii.

O altă greşeală este plata pe site-uri nesigure sau necunoscute, ofertele „prea bune ca să fie reale” şi magazinele online false fiind folosite pentru a colecta datele cardului şi a fura bani: „Verifică cu atenţie denumirea (adresa) site-ului, foloseşte şi un antivirus pentru siguranţă. Ai grijă să aibă o conexiune secu­rizată (https) - lacătul închis şi caută informaţii despre comerciant, înainte de a plăti”. La fel de greşită este neactivarea alertelor la transferurile bănești şi autentificări suplimentare, de aceea experții recomandă activarea alertelor pentru fiecare tranzacţie şi autentificarea în doi paşi în aplicaţiile bancare.

O altă eroare este reacţia impulsivă la mesaje special create pentru a induce panică: „Închide apelul şi sună persoana respectivă pe numărul pe care îl cunoşti, nu din aplicaţii de mesagerie”. Este greşită şi obişnuinţa de a accesa linkuri primite prin aplicaţiile de mesagerie, SMS sau reţele sociale, fără o minimă verificare.