Întâlnire Nicușor Dan - Mark Rutte

Întâlnire Nicușor Dan - Mark Rutte

Data: 19 Martie 2026

Preşedintele Nicuşor Dan va avea astăzi o întrevedere cu secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, la sediul NATO de la Bruxelles. Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, în contextul actualelor evoluţii de pe plan internațio­nal, discuțiile vor aborda măsuri de consolidare a descurajării şi apărării colective, precum şi de creştere a securităţii României. Ulterior, șeful statului va participa, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European şi la Summitul Euro în format extins, programate joi și vineri. (C.Z.)

