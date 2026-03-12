Nemulțumiri ale angajaților de la Complexul Energetic Oltenia

Data: 19 Martie 2026

Sute de mineri protestează zilnic de aproape două săptămâni, în faţa sediului Complexului Energetic Oltenia (CEO) din Târgu Jiu. Potrivit Agerpres, oamenii sunt nemulţumiţi de faptul că circa 1.500 de angajaţi care au contracte pe perioadă determinată vor rămâne, de la 1 aprilie, fără loc de muncă. Minerii mai susțin că măsurile de protecție socială ar putea fi eliminate din noul contract colectiv de muncă. Luni, protestatarii au pornit într-un marş prin centrul municipiului Târgu Jiu, iar zeci de mineri s-au deplasat săptămâna trecută la Bucureşti, unde au făcut greva foamei în faţa Ministerului Energiei.

În urma protestelor, conducerea societăţii a anunţat că va efectua, în perioada următoare, o analiză de personal la nivelul fiecărei subunităţi a CEO afectate de restrângeri, scrie Agerpres. Potrivit companiei, la 25 februarie societatea avea 7.800 de angajaţi, din care 1.945 cu contracte pe perioadă determinată.

Referitor la noul contract colectiv de muncă, reprezentanţii Complexului Energetic au transmis, marţi, că negocierile au început, însă nu pot înainta în lipsa unui buget al societăţii, pentru care se așteaptă votarea bugetului de stat pe 2026. Potrivit unui comunicat, CEO a iniţiat procedura de negociere colectivă, cu o primă şedinţă în 11 martie. Limitarea privind bugetul „reprezintă singurul impediment obiectiv care a determinat, până în prezent, nefinalizarea negocierilor cu reprezentanţii administraţiei şi ai federaţiilor sindicale”, subliniază comunicatul. Oficialii CEO au mai precizat că, în Planul de restructurare, numărul mediu de angajaţi prevăzut pentru 2026-2029 rămâne constant, nefiind incluse concedieri colective. (C.Z.)