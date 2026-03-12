Principalele proiecte din bugetul pentru Transporturi

Data: 19 Martie 2026

Bugetul Ministerului Transporturilor pentru 2026 „este unul modest”, care va avea nevoie de suplimentare la rectificarea din vară pentru acoperirea proiectelor în derulare şi a celor noi, a declarat ministrul Ciprian Şerban, la finalul audierilor din Parlament. Potrivit ministrului, în 2026 ar putea fi gata încă 250-255 km de autostrăzi şi drumuri expres. Votul final pentru Legea bugetului de stat pe 2026 se va da astăzi în ședinţa comună a Parlamentului.

Comisiile pentru buget-finanţe ale Parlamentului au avizat, marți, în forma propusă, bugetul Ministerului Transporturilor pentru 2026, în valoare de 42 de miliarde de lei credite bugetare şi 108,21 miliarde de lei credite de angajament. Potrivit declarațiilor făcute la audieri de ministrul transporturilor, Ciprian Şerban, bugetul este format din 30,4 miliarde de lei (+7,14% față de 2025) fonduri externe nerambursabile şi PNRR şi 11,6 miliarde de lei de la bugetul de stat pentru întreţinerea infrastructurii rutiere şi feroviare, subvenţii, asistenţă socială, investiţii şi alte cheltuieli. Alocările pe modul de transport sunt repartizate astfel: rutier - 24 de miliarde de lei, feroviar - 15,6 miliarde de lei, naval 0,57 miliarde de lei, aerian 0,31 miliarde de lei.

Investiţiile totale însumează 32,8 miliarde de lei (78% din bugetul total), cu 5% mai mult faţă de 2025, din care 30,4 miliarde din fonduri externe nerambursabile şi PNRR și 2,4 miliarde din bugetul de stat. Principalele proiecte finanţate cu fonduri europene nerambursabile, totalizând 19 miliarde de lei, sunt: A0 şi Centura Bucureşti, autostrada Sibiu-Piteşti (secţiunile 3 şi 2), autostrada Sibiu-Făgăraş, autostrada Transilvania (secţiunea Nuşfalău-Biharia), reabilitarea liniei feroviare Craiova - Drobeta-Turnu Severin - Caransebeş.

„Nu pot să spun că este un buget bun, pentru că aveam nevoie de mai mulţi bani. Dacă iniţial am plecat de la o sumă propusă de 36 de miliarde de lei, am ajuns la 42 de miliarde, la care adăugăm încă un miliard anul acesta, estimăm un miliard de execuţie din programul SAFE, banii pentru avansuri. Aşteptăm cu interes rectificarea din vară, să putem completa sumele necesare pentru a acoperi toate proiectele”, a afirmat ministrul, potrivit Agerpres.

Referitor la infrastructura rutieră, oficialul a menţionat că, din estimările realizate după discuții cu constructorii, în special compania UMB, până la finalul anului vor fi gata 250-255 km de auto­stradă şi drumuri expres. În ceea ce priveşte autostrada A7, oficialul a precizat că tronsonul până la Paşcani ar urma să fie finalizat până la sfârşitul lunii august, existând însă unele dificultăţi punctuale. „Într-adevăr, la Margina-Holdea, la acel tunel, mai avem ceva probleme cu sistemele de siguranţă din cadrul tunelului. Sperăm să finalizăm şi acolo până la finalul lui august”, a adăugat Şerban, subliniind că nu există riscul pierderii fondurilor. (C.Z.)