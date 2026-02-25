Romgaz ar putea intra pe piața furnizorilor

Data: 25 Feb 2026

Compania cu capital majoritar de stat Romgaz va fi pregătită din punct de vedere tehnic ca, de la 1 aprilie, să fie în piaţă, a afirmat directorul său general, Răzvan Popescu. Intrarea în rândul furnizorilor a celui mai mare producător de gaze din România, responsabil de 40% din gazul consumat pe plan național, ar putea avea un efect de stabilizare a pieței gazelor, asemănător cu cel produs de Hidroelectrica pe piața energiei.

„Noi am început de anul trecut, am avansat în ceea ce priveşte toată partea informatică, integrarea sistemelor de furnizare în sistemul Romgaz, am achiziţionat serverele. Din punct de vedere tehnic, cred că vom fi pregătiţi ca, odată cu ieşirea din plafonare, la 1 aprilie, să putem să fim în piaţă, dar, evident, depinde foarte mult de cantităţile pe care le vom avea alocate pe ordonanţă, pentru că în anii trecuţi Romgaz a avut undeva cam 80% - între 60 şi 80% - cantităţi alo­cate pe ordonanţă”, a declarat directorul general Romgaz, Răzvan Popescu, la o conferinţă de specialitate, potrivit Agerpres. Cantitățile alocate prin ordo­nan­ță sunt volumele care au avut un preț stabilit în cadrul mecanismului de plafonare.

În cazul în care Romgaz va deveni furnizor pentru populație, va avea nevoie de suficient volum de gaz la preț liber pentru a putea veni cu oferte competitive. „OUG (ordonanţa de urgenţă privind prețul reglementat pentru consumatorii casnici de gaze, în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027, n.r.) a fost pusă în consultare, dar nu a fost aprobată. (...) Probabil vom primi în perioada următoare aceste cantităţi şi atunci vom putea şi noi creiona strategia pentru anul ce vine. Oricum, chiar şi cu această alocare, ne menţinem acest deziderat de a fi furnizor şi vom intra atât în piaţa casnicului, cât şi în piaţa noncasnicului mic”, a susţinut directorul Romgaz.

Popescu a precizat că proiectul de ordonanţă este mai clar din punctul de vedere al modului de formare a preţului final. „Partea de producţie este mai puţin de jumătate, adică influenţa reală în preţul final al consumatorului este undeva la 40% preţul de producţie”, a menționat acesta.

Ministerul Energiei a publicat, săptămâna trecută, proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru protejarea consumatorilor casnici de gaze naturale, în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027, conform căruia preţul final facturat pentru populație se stabileşte de către fiecare furnizor ca sumă a patru componente, respectiv cea de achiziţie (stabilită printr-o nouă formulă inclusă în ordonanţă), cea de furnizare (15 lei/MWh), componenta reprezentată de tarifele reglementate de ANRE şi cea reprezentată de TVA şi accize. Conform Notei de fundamentare, producătorii de gaze au obligaţia să livreze cu 110 lei/MWh (faţă de 120 lei/MWh în prezent) către furnizori cantităţile de gaze necesare pentru consumul populației. (C.Z.)