Românii, mai atenţi la cheltuieli

În contextul economic actual, românii sunt mai atenţi la modul în care îşi gestionează banii, astfel că 76% dintre aceştia ţin în mod constant o evidenţă detaliată a cheltuielilor sau a bugetului, potrivit studiului „Despre Bani 1:1”, realizat de Raiffeisen Bank România în parteneriat cu Appinio. Peste jumătate dintre respondenţi (55%) susţin că folosesc aplicațiile bancare pentru a verifica tranzacţiile şi a urmări cheltuielile, 34% încă utilizează metode tradiţionale, precum evidenţa pe hârtie, iar 13% se bazează pe notificările SMS la fiecare plată pentru a urmări cheltuielile.

Acelaşi studiu arată că partea cea mai mare a bugetului lunar este direcţionată către cheltuielile esenţiale: alimentele, care consumă 17% din venituri, utilităţile, cu 13%. Ratele sau chiria reprezintă, în medie, 8% din buget, un nivel similar cu cel alocat pentru sănătate sau pentru economisire şi investiţii. Alte categorii importante sunt economisirea şi investiţiile (8%), îmbrăcămintea şi transportul (7% fiecare), educaţia şi divertismentul (6% fiecare).

La capitolul stil de gestionare a banilor, 31% dintre români preferă lucrurile simple şi economisesc în mod natural, 24% planifică şi economisesc pe termen lung, iar 21% caută pe parcurs un echilibru între cheltuieli şi economii.