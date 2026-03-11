Livrările de locuinţe noi în 2025, la nivel naţional, au fost estimate de o companie de consultanță imobiliară la sub 58.000 de unităţi, cel mai redus volum din ultimii opt ani. În opinia specialiștilor, de
Românii, mai atenţi la cheltuieli
În contextul economic actual, românii sunt mai atenţi la modul în care îşi gestionează banii, astfel că 76% dintre aceştia ţin în mod constant o evidenţă detaliată a cheltuielilor sau a bugetului, potrivit studiului „Despre Bani 1:1”, realizat de Raiffeisen Bank România în parteneriat cu Appinio. Peste jumătate dintre respondenţi (55%) susţin că folosesc aplicațiile bancare pentru a verifica tranzacţiile şi a urmări cheltuielile, 34% încă utilizează metode tradiţionale, precum evidenţa pe hârtie, iar 13% se bazează pe notificările SMS la fiecare plată pentru a urmări cheltuielile.
Acelaşi studiu arată că partea cea mai mare a bugetului lunar este direcţionată către cheltuielile esenţiale: alimentele, care consumă 17% din venituri, utilităţile, cu 13%. Ratele sau chiria reprezintă, în medie, 8% din buget, un nivel similar cu cel alocat pentru sănătate sau pentru economisire şi investiţii. Alte categorii importante sunt economisirea şi investiţiile (8%), îmbrăcămintea şi transportul (7% fiecare), educaţia şi divertismentul (6% fiecare).
La capitolul stil de gestionare a banilor, 31% dintre români preferă lucrurile simple şi economisesc în mod natural, 24% planifică şi economisesc pe termen lung, iar 21% caută pe parcurs un echilibru între cheltuieli şi economii.