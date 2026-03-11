Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Românii, mai atenţi la cheltuieli

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 11 Martie 2026

În contextul economic actual, românii sunt mai atenţi la modul în care îşi gestionează banii, astfel că 76% dintre aceştia ţin în mod constant o evidenţă detaliată a cheltuielilor sau a bugetului, potrivit studiului „Despre Bani 1:1”, realizat de Raiffeisen Bank România în parteneriat cu Appinio. Peste jumătate dintre respondenţi (55%) susţin că folosesc aplicațiile bancare pentru a verifica tranzacţiile şi a urmări cheltuielile, 34% încă utilizează metode tradiţionale, precum evidenţa pe hârtie, iar 13% se bazează pe notificările SMS la fiecare plată pentru a urmări cheltuielile.

Acelaşi studiu arată că partea cea mai mare a bugetului lunar este direcţionată către cheltuielile esenţiale: alimentele, care consumă 17% din venituri, utilităţile, cu 13%. Ratele sau chiria reprezintă, în medie, 8% din buget, un nivel similar cu cel alocat pentru sănătate sau pentru economisire şi investiţii. Alte categorii importante sunt economisirea şi investiţiile (8%), îmbrăcămintea şi transportul (7% fiecare), educaţia şi divertismentul (6% fiecare).

La capitolul stil de gestionare a banilor, 31% dintre români preferă lucrurile simple şi economisesc în mod natural, 24% planifică şi economisesc pe termen lung, iar 21% caută pe parcurs un echilibru între cheltuieli şi economii. 

