Propunere: Centre cu funcționari în comun pentru localități

Propunere: Centre cu funcționari în comun pentru localități

Actualitate socială
Data: 11 Martie 2026

Implementarea unor centre de servicii partajate pentru funcţiile suport din administraţie este o soluție care ar putea creşte eficiența şi reduce costurile, în contextul reformei administrative promovate de Guvern, arată o analiză realizată de PwC România, preluată de Agerpres. Potrivit raportului, recenta ordonanță a Guvernului recunoaşte oficial că administraţia publică este supradimensionată, fragmentată şi financiar nesustenabilă. În plus, „face un lucru cu adevărat semnificativ: defineşte formal compartimentele suport - financiar-contabilitate, achiziţii, resurse umane, juridic, audit, IT” şi creează cadrul legal pentru reorganizarea lor, susţin reprezentanţii PwC România. Un model de funcționare există sub forma centrelor de servicii partajate, prezente în Canada, Suedia, Estonia sau Polonia.

Conceptul este simplu: în loc ca fiecare primărie, spital, şcoală să aibă propriile departamente de contabilitate, salarizare sau IT, va exista o „structură comună, cu procese standardizate şi sisteme integrate” care le va îngloba.

Un studiu realizat la nivelul unui judeţ cu peste 500.000 de locuitori demonstrează că modelul este direct aplicabil în ţara noastră. Evaluarea a vizat 67 de localități acoperind 90% din populaţia județului. În cadrul lor, lucrează circa 3.000 de angajaţi, dintre care 266 în contabilitate şi 88 în resurse umane. În zona de contabilitate, din cele 266 de posturi, 90-100 ar putea fi centralizate, la fel, circa 70 din cele 88 de posturi de la resurse umane. Analiza propune și un plan de implementare având ca prim pas constituirea de clustere-pilot din 4-6 localități vecine, formarea unui centru de servicii judeţean, apoi externalizare selectivă. (C.Z.)
 

