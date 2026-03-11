Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Plan de împăduriri la Romsilva

Data: 11 Martie 2026

Regia Naţională a Pădurilor Romsilva va planta aproximativ 25 de milioane de puieţi în campaniile de împăduriri de primăvară şi de toamnă din acest an, lucrările vizând circa 9.500 ha de fond forestier, potrivit instituţiei. Din această suprafaţă, pe 5.920 ha se vor face lucrări de ajutorare a regenerărilor naturale, iar pe 3.580 ha vor avea loc regenerări artificiale, respectiv împăduriri. Sumele alocate pentru împăduriri, completări, refaceri, întreţinerea plantaţiilor etc. se ridică la 337 de milioane de lei, arată Romsilva. (C.Z.)

