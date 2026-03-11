În contextul economic actual, românii sunt mai atenţi la modul în care îşi gestionează banii, astfel că 76% dintre aceştia ţin în mod constant o evidenţă detaliată a cheltuielilor sau a bugetului, potrivit
Plan de împăduriri la Romsilva
Regia Naţională a Pădurilor Romsilva va planta aproximativ 25 de milioane de puieţi în campaniile de împăduriri de primăvară şi de toamnă din acest an, lucrările vizând circa 9.500 ha de fond forestier, potrivit instituţiei. Din această suprafaţă, pe 5.920 ha se vor face lucrări de ajutorare a regenerărilor naturale, iar pe 3.580 ha vor avea loc regenerări artificiale, respectiv împăduriri. Sumele alocate pentru împăduriri, completări, refaceri, întreţinerea plantaţiilor etc. se ridică la 337 de milioane de lei, arată Romsilva. (C.Z.)