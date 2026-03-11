În contextul economic actual, românii sunt mai atenţi la modul în care îşi gestionează banii, astfel că 76% dintre aceştia ţin în mod constant o evidenţă detaliată a cheltuielilor sau a bugetului, potrivit
Rată ridicată a șomajului la tineri
Rata şomajului în formă ajustată sezonier a fost de 6% în ianuarie, în scădere cu 0,1% faţă de cea din decembrie 2025, însă în rândul tinerilor rămâne la un nivel ridicat, de 28,2%, potrivit Institutului Naţional de Statistică. În total, în ianuarie, erau circa 490.500 de şomeri în vârstă de 15-74 ani. Numărul şomerilor de 25-74 ani reprezintă 71,1% din numărul total al şomerilor estimat pentru ianuarie 2026. (C.Z.)