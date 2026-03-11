Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Rată ridicată a șomajului la tineri

Rată ridicată a șomajului la tineri

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 11 Martie 2026

Rata şomajului în formă ajustată sezonier a fost de 6% în ianuarie, în scădere cu 0,1% faţă de cea din decembrie 2025, însă în rândul tinerilor rămâne la un nivel ridicat, de 28,2%, potrivit Institutului Naţional de Statistică. În total, în ianuarie, erau circa 490.500 de şomeri în vârstă de 15-74 ani. Numărul şomerilor de 25-74 ani reprezintă 71,1% din numărul total al şomerilor estimat pentru ianuarie 2026. (C.Z.)
 

Citeşte mai multe despre:   Institutul Naţional de Statistică
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială