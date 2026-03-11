Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Record negativ privind livrările de locuințe noi

Data: 11 Martie 2026
Data: 11 Martie 2026

Livrările de locuinţe noi în 2025, la nivel naţional, au fost estimate de o companie de consul­tanță imobiliară la sub 58.000 de unităţi, cel mai redus volum din ultimii opt ani. În opinia specialiștilor, deşi contextul economic este dificil, piaţa imo­biliară rămâne rezilientă datorită cererii încă solide în marile centre urbane.

Pe partea de ofertă, dinamica pieței imobiliare în 2025 a fost diferită faţă de anii anteriori: în timp ce majoritatea regiunilor au înregistrat scăderi, Bucureştiul şi Ilfovul au consemnat o uşoară creştere a finalizărilor. „În prezent, oferta din Bucu­reşti-Ilfov este de peste două ori mai mare decât media din deceniul anterior pandemiei, în timp ce în restul ţării livrările sunt uşor sub media istorică, susține compania Colliers, potrivit Agerpres. În ceea ce privește perioada următoare, datele privind autorizaţiile de construire indică o restrângere, ceea ce sugerează că livrările de locuințe nu vor creşte semnificativ în perioada următoare.

Pe partea de cerere, evoluţia a fost neuniformă. Bucureştiul a înregistrat o scădere de aproape 10% a tranzacţiilor, mai accentuată decât media naţională, iar Cluj-Napoca a fost singurul mare oraş cu o creştere uşoară. „Chiar dacă tranzacţiile s-au redus uşor, nivelul general nu indică un an slab pentru piaţa rezidenţială, având în vedere că volumele rămân semnificativ peste media istorică recentă.

2025 a fost un an cu ritmuri diferite: a început mai lent, a accelerat în vară - inclusiv pe fondul majorării TVA - şi s-a stabilizat spre final”, a precizat Gabriel Blăniţă, director în cadrul companiei, citat de Agerpres.

În marile oraşe, preţurile au crescut, în medie, cu 5% în 2025, însă locuinţele noi, bine amplasate, cu infrastructură bună şi standarde ridicate de eficienţă energetică, au înregistrat creşteri consistente. „Pe termen lung, piaţa rezidenţială are baze solide, având în vedere că România se confruntă cu una dintre cele mai ridicate rate de supraaglomerare a locuinţelor din UE. (…) În 2026 este mai probabil să vedem o evoluţie echilibrată, cu şanse de revenire în a doua parte, dacă economia se stabilizează şi costurile creditelor încep să scadă”, a mai precizat Gabriel Blăniţă.

În ceea ce privește sectorul construcțiilor în general, responsabil de aproape 9% din PIB, 2026 va înregistra un nivel foarte ridicat de activitate, datorită investiţiilor publice în lucrări mari de infrastructură, arăta recent aceeași companie. Cu toate acestea, se vor resimți presiuni suplimentare din cauza unei noi taxe pe carbon care va scumpi materialele de construcții importate din afara UE, dar și a riscurilor în cazul unor eventuale întârzieri sau blocaje în accesarea fondurilor europene. (C.Z.)

