OCDE confirmă perspectivele de creștere a economiei

Data: 18 Martie 2026

România înregistrează progrese semnificative în procesul de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, iar perspectivele economice indică o creştere puternică pe termen lung, comparabilă cu nivelurile statelor membre ale organizaţiei, a afirmat secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, la București. Invitaţia pentru aderarea la acest grup al țărilor dezvoltate ar putea fi transmisă țării noastre în iunie.

Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, a fost prezent, luni, la București, la prezentarea Studiului economic 2026 pentru România elaborat de organizație, care evidențiază angajamentul autorităţilor pentru modernizare şi dezvoltare economică pe termen lung. „Raportul nostru economic recunoaşte o proiecţie de creştere puternică a României, în conformitate cu nivelurile ţărilor OCDE, pe parcursul a două decenii. De asemenea, emite o serie de recomandări pentru România ca aceasta să îşi îmbunătăţească acest proces de creştere sustenabilă pentru viitor”, a precizat Cormann, într-o conferință de presă susținută alături de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, după ce, anterior, a avut o întâlnire cu președintele Nicușor Dan. Potrivit lui Cormann, este nevoie de continuarea eforturilor de asigurare a sustenabilităţii fiscale, a eficienţei cheltuielilor fiscale în procesul de bugetare a cheltuielilor statului. De asemenea, în raportul OCDE se recomandă îmbunătăţirea competitivităţii, prin scăderea poverii administrative, îmbunătăţirea digitalizării şi a ­ino­vaţiei, creşterea capacităţii de ­rezilienţă în faţa schimbărilor ­climatice, precum şi extinderea ­bazei de impozitare şi stimularea conformităţii fiscale.

„După încetinirea activităţii economice în 2024 şi 2025, prognozăm o creştere economică de până la 1% în acest an şi 2,2% anul viitor. Economia românească urmează să beneficieze de pe urma consolidării cererii din partea partenerilor comerciali din UE”, a mai spus Cormann.

România se află într-un stadiu avansat al procesului de aderare, fiind evaluată de 25 de comitete ale OCDE, cu îndeplinirea condiţionărilor în 23 de comitete, iar invitația de accedere ar putea veni în iunie. „Sunt convins că aderarea României la OCDE va aduce beneficii de lungă durată pentru români, investiţii mai mari, locuri de muncă mai bune şi instituţii mai puternice”, a adăugat Cormann.

Fondată în 1961 pentru a stimula progresul economic, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică este un organism format din 38 de ţări dezvoltate, care impune membrilor săi standarde ridicate și stricte de guver­nanță și transparență. Statutul de membru OCDE este o garanție pentru investitori și agențiile de rating că statul respectiv este stabil economic, predictibil, bine guvernat. Pentru România, accederea în OCDE va fi semnalul că a ajuns la nivelul economiilor avansate. (C.Z.)