Începe Săptămâna protecției civile

Data: 26 Feb 2026

Activităţile din cadrul Săptămânii protecţiei civile, care începe azi și se va încheia miercuri, 4 martie, cu un exercițiu de testare a sirenelor, vor pune accentul pe încurajarea voluntariatului. „Campania din acest an se va concentra mult pe atragerea de voluntari, păstrarea voluntarilor, participarea lor la activităţile noastre”, a declarat şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat Raed Arafat, într-o conferinţă de presă.

Printre activităţile programate în Săptămâna protecției civile se numără promovarea mijloacelor de informare ale MAI, cum sunt platforma Fiipregătit.ro și aplicația DSU, şi Miercurea Alarmelor din 4 martie la ora 10:00. „Vrem să testăm sistemele de alarmare, vrem să ştie populaţia totuşi că acest sistem există, iar testarea lui şi a funcţionalităţii, măcar o dată pe an, în timpul Săptămânii protecţiei civile, este necesară şi obligatorie”, a precizat secretarul de stat, potrivit Agerpres. De asemenea, vor fi organizate cursuri de prim ajutor, exerciții de evacuare în clădiri de birouri, vor continua campaniile „Detector pentru viaţă” şi „Ştiai că?”, va fi lansată campania „Ai sau nu ai?”, axată pe autoevaluarea obiceiurilor legate de siguranţa în locuinţă, iar la finalul săptămânii va avea loc „Gala voluntarilor”.

Potrivit prim-adjunctului inspectorului general al IGSU, generalul Constantin Florea, vor fi zile ale porților deschise la Şcoala de Subofiţeri Pompieri de la Boldeşti (26 februarie), la Facultatea de Pompieri a Academiei de Poliţie (în weekend), un tur ghidat de „Ziua Protecţiei Civile”, în 28 februarie, iar sâmbătă şi duminică Muzeul Foişorul de Foc va putea fi vizitat gratuit. (C.Z.)