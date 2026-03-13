Rezervele de apă din sol, refăcute

Data: 13 Martie 2026

În judeţul Tulcea au început pregătirile pentru lucrările de primăvară, iar fermierii spun că anul va fi unul bun, datorită rezervelor de apă din sol. „Cred că sunt zece ani cel puţin de când nu am mai avut o iarnă adevărată, normală, cu precipitaţii în ianuarie şi februarie, cu zăpadă, ploi, îngheţ. (…) Avem undeva la 400 l de apă acumulaţi, ceea ce este excepţional. Ne-am refăcut rezerva din sol”, a afirmat inginerul agronom Bogdan Alexe, de la o fermă din Topolog, pentru Agerpres. Potrivit Direcţiei Agricole Judeţene, în primăvară, fermierii tulceni vor înfiinţa culturi pe 94.290 ha, din care 49.200 ha cu floarea-soarelui. (C.Z.)