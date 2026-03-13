Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Rezervele de apă din sol, refăcute

Data: 13 Martie 2026

În judeţul Tulcea au început pregătirile pentru lucrările de primăvară, iar fermierii spun că anul va fi unul bun, datorită rezervelor de apă din sol. „Cred că sunt zece ani cel puţin de când nu am mai avut o iarnă adevărată, normală, cu precipitaţii în ianuarie şi februarie, cu zăpadă, ploi, îngheţ. (…) Avem undeva la 400 l de apă acumulaţi, ceea ce este excepţional. Ne-am refăcut rezerva din sol”, a afirmat inginerul agronom Bogdan Alexe, de la o fermă din Topolog, pentru Agerpres. Potrivit Direcţiei Agricole Judeţene, în primăvară, fermierii tulceni vor înfiinţa culturi pe 94.290 ha, din care 49.200 ha cu floarea-soarelui. (C.Z.)

