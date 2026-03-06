Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Vizarea anuală a carnetelor de rentier

Vizarea anuală a carnetelor de rentier

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 06 Martie 2026

Rentierii agricoli trebuie să obţină, în perioada 2 martie - 31 august 2026, viza anuală pentru încasarea rentei viagere aferente anului 2025, a anunţat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, precizând că viza poate fi solicitată fie direct de la centrul judeţean APIA, fie prin e-mail, poştă sau curier. Pentru vizarea electronică, rentierii vor transmite documentele pe adresa de e-mail a centrului judeţean şi vor contacta telefonic funcţionarii APIA pentru a primi confirmarea.

Documentele necesare: carnetul de rentier; actul de identitate; decizia de la comisia de expertiză medicală - pentru pensionații pe caz de boală gradele I sau II, plus decizia de pensionare - pentru pensionații pe caz de boală a căror pensie de invaliditate devine pensie de vârstă. În cazurile în care vizarea este solicitată prin reprezentant legal este nevoie de o procură notarială, curatelă sau hotărâre judecătorească din care să reiasă calitatea solicitantului. De asemenea, sunt cerute contractele de arendare încheiate, iar opţional un extras de cont pe numele rentierului şi o declaraţie tip pentru obţinerea vizei.

În cazul decesului rentierului, renta poate fi încasată de moştenitori, care, potrivit APIA, pot trimite cererea până la 15 octombrie. Pe lângă carnetul de rentier al defunctului, moștenitorii vor depune: copia certificatului de deces; copia actului care dovedește calitatea de moştenitor; copie după actul de identitate al moştenitorului; împuternicire sau declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori; extras de cont al moştenitorului.

Plata rentei se face până la 30 noiembrie 2026, prin mandat poştal sau virament bancar. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   agricultură
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială