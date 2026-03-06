Vizarea anuală a carnetelor de rentier

Data: 06 Martie 2026

Rentierii agricoli trebuie să obţină, în perioada 2 martie - 31 august 2026, viza anuală pentru încasarea rentei viagere aferente anului 2025, a anunţat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, precizând că viza poate fi solicitată fie direct de la centrul judeţean APIA, fie prin e-mail, poştă sau curier. Pentru vizarea electronică, rentierii vor transmite documentele pe adresa de e-mail a centrului judeţean şi vor contacta telefonic funcţionarii APIA pentru a primi confirmarea.

Documentele necesare: carnetul de rentier; actul de identitate; decizia de la comisia de expertiză medicală - pentru pensionații pe caz de boală gradele I sau II, plus decizia de pensionare - pentru pensionații pe caz de boală a căror pensie de invaliditate devine pensie de vârstă. În cazurile în care vizarea este solicitată prin reprezentant legal este nevoie de o procură notarială, curatelă sau hotărâre judecătorească din care să reiasă calitatea solicitantului. De asemenea, sunt cerute contractele de arendare încheiate, iar opţional un extras de cont pe numele rentierului şi o declaraţie tip pentru obţinerea vizei.

În cazul decesului rentierului, renta poate fi încasată de moştenitori, care, potrivit APIA, pot trimite cererea până la 15 octombrie. Pe lângă carnetul de rentier al defunctului, moștenitorii vor depune: copia certificatului de deces; copia actului care dovedește calitatea de moştenitor; copie după actul de identitate al moştenitorului; împuternicire sau declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori; extras de cont al moştenitorului.

Plata rentei se face până la 30 noiembrie 2026, prin mandat poştal sau virament bancar. (C.Z.)