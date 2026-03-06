Muzeul Kanal-Centre Pompidou din Bruxelles, dedicat artei contemporane, a dezvăluit recent sălile expoziţionale şi numele primilor artişti pe care îi va găzdui, transmite AFP. Spaţiul de 40.000 mp, încă în
Amenzi drastice în cazul legumelor tratate cu produse neomologate
Conducerea Autorităţii Naţionale Fitosanitare organizează în această perioadă o serie de întâlniri cu producătorii din bazinele legumicole pentru a le prezenta noua organizare a instituției și modificările legislative introduse acum câteva luni privind folosirea pesticidelor. Directorul autorității a atras atenția că probele de legume și fructe neconforme, la care se constată reziduuri de pesticide peste limită și substanţa activă folosită este una neomologată, pot atrage amenzi de 30.000-35.000 de lei.
În cadrul vizitelor programate la nivel național, directorul general al Autorităţii Naţionale Fitosanitare (ANF), Romeo Şoldea, s-a deplasat în Bazinul legumicol Glodeanu-Sărat, judeţul Buzău, iar una dintre temele discutate cu legumicultorii a fost legată de pesticidele depistate la unele dintre produsele verificate anul trecut.
„Am fost până acum în Bazinul legumicol din Matca, acum suntem în Glodeanu-Sărat, avem deja programate o întâlnire la Vidra şi la sfârşitul lunii încă o acţiune în Bazinul legumicol din nordul judeţului Olt.
Prezentăm legumicultorilor noua structură a ANF, avem oficii fitosanitare zonale şi dorim ca beneficiarii să cunoască această organizare. A doua chestiune este noua strategie a ANF, în sensul în care dorim cumva ca legumicultorii să nu ne mai perceapă ca pe un bau-bau, ca pe o autoritate de control care nu vine decât să le ceară documente şi să îi amendeze. Din contră, mi-aş dori să ne perceapă ca pe un partener şi să apeleze la noi cu încredere ori de câte ori este nevoie”, a declarat miercuri, pentru Agerpres, directorul ANF.
Referitor la produsele fitosanitare, Romeo Șoldea a atras atenția asupra Ordonanței nr. 53, adoptată în octombrie 2025, care reglementează mult mai strict fabricarea, ambalarea, etichetarea, depozitarea, comercializarea, importul, exportul și utilizarea acestora. El a subliniat că sancţiunile pentru utilizarea unor produse neomologate în agricultură au crescut substanţial.
„Impactul (ordonanței, n.r.) asupra activităţii fitofarmaciştilor este unul mult mai mare, întreaga lor activitate a fost complet reglementată. Pentru legumicultori, chestiunea cea mai arzătoare este nivelul contravenţiilor, sensibil mai ridicat faţă de ce era în trecut. Dacă prelevam o probă de tomate şi proba era declarată neconformă, cu limita maximă admisă depăşită pe partea de pesticide, iar substanţa activă determinată făcea parte dintr-un produs care nu este omologat, producătorul primea o amendă între 2.000 şi 7.000 de lei. Acum, pentru aceeaşi faptă, amenda este între 30.000 şi 35.000 de lei”, a subliniat Romeo Şoldea.
La Buzău, ANF a prelevat anul trecut circa 100 de probe pentru a identifica prezența reziduurilor de pesticide, procentul folosit şi trasabilitatea produselor utilizate. În urma analizelor, două probe au fost neconforme (una de leuștean și una de salată verde). (C.Z.)