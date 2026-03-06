Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Amenzi drastice în cazul legumelor tratate cu produse neomologate

Amenzi drastice în cazul legumelor tratate cu produse neomologate

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 06 Martie 2026

Conducerea Autorităţii Naţionale Fitosanitare organizează în această perioadă o serie de întâlniri cu producătorii din bazinele legumicole pentru a le prezenta noua organizare a insti­tuției și modificările legislative introduse acum câteva luni privind folosirea pesticidelor. Directorul autorității a atras atenția că probele de legume și fructe neconforme, la care se constată reziduuri de pesticide peste limită și substanţa activă folosită este una neomologată, pot atrage amenzi de 30.000-35.000 de lei.

În cadrul vizitelor programate la nivel național, directorul general al Autorităţii Naţionale Fitosanitare (ANF), Romeo Şoldea, s-a deplasat în Bazinul legumicol Glodeanu-Sărat, judeţul Buzău, iar una dintre temele discutate cu legumicultorii a fost legată de pesticidele depistate la unele dintre produsele verificate anul trecut.

„Am fost până acum în Bazinul legumicol din Matca, acum suntem în Glodeanu-Sărat, avem deja programate o întâlnire la Vidra şi la sfârşitul lunii încă o acţiune în Bazinul legumicol din nordul judeţului Olt.

Prezentăm legumicultorilor noua structură a ANF, avem oficii fitosanitare zonale şi dorim ca beneficiarii să cunoască această organizare. A doua ches­tiune este noua strategie a ANF, în sensul în care dorim cumva ca legumicultorii să nu ne mai perceapă ca pe un bau-bau, ca pe o autoritate de control care nu vine decât să le ceară documente şi să îi amendeze. Din contră, mi-aş dori să ne perceapă ca pe un partener şi să apeleze la noi cu încredere ori de câte ori este nevoie”, a declarat miercuri, pentru Agerpres, directorul ANF.

Referitor la produsele fitosanitare, Romeo Șoldea a atras atenția asupra Ordonanței nr. 53, adoptată în octombrie 2025, care reglementează mult mai strict fabricarea, ambalarea, etichetarea, depozitarea, comercializarea, importul, exportul și utilizarea acestora. El a subliniat că sancţiunile pentru utilizarea unor produse neomologate în agricultură au crescut substanţial.

„Impactul (ordonanței, n.r.) asupra activităţii fitofarmaciştilor este unul mult mai mare, întreaga lor activitate a fost complet reglementată. Pentru legumicultori, chestiunea cea mai arzătoare este nivelul contravenţiilor, sensibil mai ridicat faţă de ce era în trecut. Dacă prelevam o probă de tomate şi proba era declarată neconformă, cu limita maximă admisă depăşită pe partea de pesticide, iar substanţa activă determinată făcea parte dintr-un produs care nu este omologat, producătorul primea o amendă între 2.000 şi 7.000 de lei. Acum, pentru aceeaşi faptă, amenda este între 30.000 şi 35.000 de lei”, a subliniat Romeo Şoldea.

La Buzău, ANF a prelevat anul trecut circa 100 de probe pentru a identifica prezența reziduurilor de pesticide, procentul folosit şi trasabilitatea produselor utilizate. În urma analizelor, două probe au fost neconforme (una de leuș­tean și una de salată verde). (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   agricultură
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială