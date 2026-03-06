Amenzi drastice în cazul legumelor tratate cu produse neomologate

Data: 06 Martie 2026

Conducerea Autorităţii Naţionale Fitosanitare organizează în această perioadă o serie de întâlniri cu producătorii din bazinele legumicole pentru a le prezenta noua organizare a insti­tuției și modificările legislative introduse acum câteva luni privind folosirea pesticidelor. Directorul autorității a atras atenția că probele de legume și fructe neconforme, la care se constată reziduuri de pesticide peste limită și substanţa activă folosită este una neomologată, pot atrage amenzi de 30.000-35.000 de lei.

În cadrul vizitelor programate la nivel național, directorul general al Autorităţii Naţionale Fitosanitare (ANF), Romeo Şoldea, s-a deplasat în Bazinul legumicol Glodeanu-Sărat, judeţul Buzău, iar una dintre temele discutate cu legumicultorii a fost legată de pesticidele depistate la unele dintre produsele verificate anul trecut.

„Am fost până acum în Bazinul legumicol din Matca, acum suntem în Glodeanu-Sărat, avem deja programate o întâlnire la Vidra şi la sfârşitul lunii încă o acţiune în Bazinul legumicol din nordul judeţului Olt.

Prezentăm legumicultorilor noua structură a ANF, avem oficii fitosanitare zonale şi dorim ca beneficiarii să cunoască această organizare. A doua ches­tiune este noua strategie a ANF, în sensul în care dorim cumva ca legumicultorii să nu ne mai perceapă ca pe un bau-bau, ca pe o autoritate de control care nu vine decât să le ceară documente şi să îi amendeze. Din contră, mi-aş dori să ne perceapă ca pe un partener şi să apeleze la noi cu încredere ori de câte ori este nevoie”, a declarat miercuri, pentru Agerpres, directorul ANF.

Referitor la produsele fitosanitare, Romeo Șoldea a atras atenția asupra Ordonanței nr. 53, adoptată în octombrie 2025, care reglementează mult mai strict fabricarea, ambalarea, etichetarea, depozitarea, comercializarea, importul, exportul și utilizarea acestora. El a subliniat că sancţiunile pentru utilizarea unor produse neomologate în agricultură au crescut substanţial.

„Impactul (ordonanței, n.r.) asupra activităţii fitofarmaciştilor este unul mult mai mare, întreaga lor activitate a fost complet reglementată. Pentru legumicultori, chestiunea cea mai arzătoare este nivelul contravenţiilor, sensibil mai ridicat faţă de ce era în trecut. Dacă prelevam o probă de tomate şi proba era declarată neconformă, cu limita maximă admisă depăşită pe partea de pesticide, iar substanţa activă determinată făcea parte dintr-un produs care nu este omologat, producătorul primea o amendă între 2.000 şi 7.000 de lei. Acum, pentru aceeaşi faptă, amenda este între 30.000 şi 35.000 de lei”, a subliniat Romeo Şoldea.

La Buzău, ANF a prelevat anul trecut circa 100 de probe pentru a identifica prezența reziduurilor de pesticide, procentul folosit şi trasabilitatea produselor utilizate. În urma analizelor, două probe au fost neconforme (una de leuș­tean și una de salată verde). (C.Z.)