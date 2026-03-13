Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Risc de blocaj în aprovizionarea cu îngrășăminte

Data: 13 Martie 2026

Conflictul din Orientul Mijlociu perturbă nu numai piața de petrol și gaze mondială, ci și pe cea a îngrășămintelor, în condițiile în care o treime din aprovizionarea globală cu îngrăşăminte trece prin strâmtoarea Ormuz din zonă și deoarece producția lor este strâns legată de prețul gazelor naturale. În plus, potrivit Bloomberg, criza vine într-un moment în care preţul fertilizatorilor era deja ridicat și îi surprinde pe fermieri într-o perioadă a anului în care au nevoie și cumpără aceste inputuri esențiale. 

„Nu vreau să spun că este catastrofal, dar nu putea veni într-un moment mai rău. Atacurile din Orientul Mijlociu creează un punct de blocaj global pentru fermieri”, a declarat analistul Alexis Maxwell de la Bloomberg Intelligence. Reacţia pieţei la conflict a fost rapidă şi dramatică. Preţurile americane pentru uree, utilizată pe scară largă la porumb, au crescut cu 70 de dolari până la 550 dolari/t. Preţurile egiptene la ureea granulară au crescut cu 27%, ajungând la 620 dolari/t. Estimările privind preţurile au crescut brusc şi în Rusia, unul dintre cei mai importanţi producători de îngrăşăminte din lume. În Europa, compania poloneză Grupa Azoty SA - una dintre cele mai mari din UE - a încetat temporar să mai preia comenzi, invocând preţuri mai mari la gaze, care i-au umflat costurile de producţie.

Rafal Derlukiewicz, care deţine o fermă organică în estul Poloniei, a declarat pentru Bloomberg că a primit un telefon de la vecinul său despre orice exces de gunoi de grajd, pe care de obicei îl aplică în loc de produse sintetice. „Există o oarecare panică aici, în Lubenka. Oamenii nu pot cumpăra îngrăşăminte”, spune polonezul. (C.Z.)

