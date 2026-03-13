Risc de blocaj în aprovizionarea cu îngrășăminte

Data: 13 Martie 2026

Conflictul din Orientul Mijlociu perturbă nu numai piața de petrol și gaze mondială, ci și pe cea a îngrășămintelor, în condițiile în care o treime din aprovizionarea globală cu îngrăşăminte trece prin strâmtoarea Ormuz din zonă și deoarece producția lor este strâns legată de prețul gazelor naturale. În plus, potrivit Bloomberg, criza vine într-un moment în care preţul fertilizatorilor era deja ridicat și îi surprinde pe fermieri într-o perioadă a anului în care au nevoie și cumpără aceste inputuri esențiale.

„Nu vreau să spun că este catastrofal, dar nu putea veni într-un moment mai rău. Atacurile din Orientul Mijlociu creează un punct de blocaj global pentru fermieri”, a declarat analistul Alexis Maxwell de la Bloomberg Intelligence. Reacţia pieţei la conflict a fost rapidă şi dramatică. Preţurile americane pentru uree, utilizată pe scară largă la porumb, au crescut cu 70 de dolari până la 550 dolari/t. Preţurile egiptene la ureea granulară au crescut cu 27%, ajungând la 620 dolari/t. Estimările privind preţurile au crescut brusc şi în Rusia, unul dintre cei mai importanţi producători de îngrăşăminte din lume. În Europa, compania poloneză Grupa Azoty SA - una dintre cele mai mari din UE - a încetat temporar să mai preia comenzi, invocând preţuri mai mari la gaze, care i-au umflat costurile de producţie.

Rafal Derlukiewicz, care deţine o fermă organică în estul Poloniei, a declarat pentru Bloomberg că a primit un telefon de la vecinul său despre orice exces de gunoi de grajd, pe care de obicei îl aplică în loc de produse sintetice. „Există o oarecare panică aici, în Lubenka. Oamenii nu pot cumpăra îngrăşăminte”, spune polonezul. (C.Z.)