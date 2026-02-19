Mecanism de sprijin al regiunilor estice ale UE

Data: 23 Feb 2026

Comisia Europeană a adoptat săptămâna trecută o strategie prin care intenționează să-și intensifice sprijinul acordat regiunilor estice din nouă țări de la granița UE cu Rusia, Belarus şi Ucraina. De mecanismul EastInvest care va fi lansat joi, 26 februarie 2026, vor beneficia Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, ­România şi Bulgaria. Guvernul de la București a aprobat deja participarea sa la platforma EastInvest.

UE motivează necesitatea unui sprijin suplimentar prin faptul că situația economică şi de securitate din aceste regiuni continuă să scadă din cauza războiului din Ucraina. „Regiunile frontaliere estice nu sunt doar frontiere naţionale, ci şi frontiere europene... Consolidarea regiunilor frontaliere estice este o investiţie strategică în securitatea, stabilitatea, coeziunea şi competitivitatea Europei”, a declarat vicepreşedintele executiv pentru coeziune şi reforme, Raffaele Fitto.

Strategia conține un set de acţiuni în cinci domenii prioritare: securitate şi rezilienţă, creştere economică şi prosperitate regională, valorificarea punctelor forte locale, conectivitate şi oameni. În ceea ce priveşte măsurile economice, propunerile vizează facilitarea accesului la finanţare, prin intermediul platformei East­Invest reunind Grupul Băncii Euro­pene de Investiţii, alte insti­tuţii financiare internaţionale şi bănci naţionale. De asemenea, Comisia va coopera cu Banca Mondială în cadrul iniţiativei Catching-up Regions pentru a dezvolta zonele cele mai afectate. În paralel, Bruxelles-ul va promova conectivitatea digitală şi modernizarea reţelelor rutiere, feroviare şi portuare, precum şi conexiunile transfrontaliere cu Ucraina şi Republica Moldova. Pentru a asigura progresele, Comisia va iniţia un dialog anual cu privire la inițiativă, iar primul astfel de eveniment va avea loc joi, când instituţiile financiare implicate vor semna o declaraţie de lansare a mecanismului.

Guvernul României a aprobat, joia trecută, prin memorandum, participarea la EastInvest, prin intermediul Băncii de Investiţii şi Dezvoltare, precum şi mandatarea reprezentantului acesteia de a semna la 26 februarie Declaraţia de intenţie privind sprijinirea regiunilor estice prin intermediul platformei.

După şedinţa de guvern, ministrul proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, a declarat că, prin această participare, „România se aşează bine pe harta instrumentelor financiare şi cu un pas către noul cadru financiar multianual 2028-2034”. „Această declaraţie de intenţie aduce băncile naţionale, dintr-un număr de state de la frontiera estică, alături de Banca Europeană de Investiţii, Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi Banca Nordică de Investiţii şi creează practic o comunitate de finanţare de instrumente financiare”, a explicat Pîslaru. (C.Z.)