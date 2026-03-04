Proiectul de buget pentru anul 2026, publicat marți, este configurat pe un scenariu macroeconomic prudent, în condițiile unui consum afectat de diminuarea puterii de cumpărare și a unei inflaţii ridicate în prima
Președintele Ucrainei la București
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski efectuează, astăzi, o vizită oficială în România, în cadrul căreia va avea, printre altele, o întrevedere cu preşedintele Nicuşor Dan, scrie Agerpres, citând surse oficiale. Pe agenda vizitei lui Zelenski s-ar afla şi o întâlnire cu preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului. Este a doua vizită a preşedintelui ucrainean la București, după cea din 10 octombrie 2023. (C.Z.)