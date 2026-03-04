Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Președintele Ucrainei la București

Data: 12 Martie 2026

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski efectuează, astăzi, o vizită oficială în România, în cadrul căreia va avea, printre altele, o întrevedere cu preşedintele Nicuşor Dan, scrie Agerpres, citând surse oficiale. Pe agenda vizitei lui Zelenski s-ar afla şi o întâlnire cu preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului. Este a doua vizită a preşedintelui ucrainean la București, după cea din 10 octombrie 2023. (C.Z.)

