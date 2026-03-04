Proiectul de buget pentru anul 2026, publicat marți, este configurat pe un scenariu macroeconomic prudent, în condițiile unui consum afectat de diminuarea puterii de cumpărare și a unei inflaţii ridicate în prima
Tot mai multe incendii de vegetație
Peste 240 ha de vegetaţie uscată au fost distruse în cel puțin 15 incendii izbucnite de la începutul lui martie în judeţul Vaslui, în contextul igienizărilor de primăvară, potrivit ISU Vaslui. Și în județul Botoșani pompierii au fost chemați pentru a stinge un incendiu de pe raza localităţii Băluşeni, care a afectat circa 10 ha de vegetaţie şi stuf, iar în Argeș, mai multe incendii au izbucnit, marţi, în zona comunei Corbeni. Pompierii reamintesc că arderea vegetației este strict interzisă. Pe lângă faptul că este ilegală, practica pune în pericol locuințe, păduri, terenuri agricole, vieți omenești. De la începutul lui martie, la nivel național, 610 incendii au mistuit deja 1.500 ha. (C.Z.)