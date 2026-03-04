Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Tot mai multe incendii de vegetație

Tot mai multe incendii de vegetație

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 12 Martie 2026

Peste 240 ha de vegetaţie uscată au fost distruse în cel puțin 15 incendii izbucnite de la începutul lui martie în judeţul Vaslui, în contextul igienizărilor de primăvară, potrivit ISU Vaslui. Și în județul Botoșani pompierii au fost chemați pentru a stinge un incendiu de pe raza localităţii Băluşeni, care a afectat circa 10 ha de vegetaţie şi stuf, iar în Argeș, mai multe incendii au izbucnit, marţi, în zona comunei Corbeni. Pompierii reamintesc că arderea vegetației este strict interzisă. Pe lângă faptul că este ilegală, practica pune în pericol locuințe, păduri, terenuri agricole, vieți omenești. De la începutul lui martie, la nivel național, 610 incendii au mistuit deja 1.500 ha. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   incendiu
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială