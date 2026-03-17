Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Majorare a salariului minim

Majorare a salariului minim

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 17 Martie 2026

Guvernul a aprobat joi Hotărârea care prevede majorarea cu 6,8% a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, până la 4.325 de lei lunar, începând de la 1 iulie 2026, faţă de 4.050 de lei cât este în prezent, a anunţat Ministerul Muncii. În valoare netă, salariul va fi de 2.699 de lei (cu deducerea de 200 de lei), majorarea fiind de 125 de lei. În România, sunt plătiți cu salariul minim 831.382 de salariaţi, a precizat ministerul, dar de majorarea salariului minim vor beneficia în total circa 1,75 milioane de angajați. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   Guvern  -   Ministerul Muncii
