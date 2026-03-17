Datele anunțate săptămâna trecută de Institutul Naţional de Statistică arată că inflaţia anuală rămâne la un nivel ridicat (9,31% în februarie), iar cauza principală este scumpirea energiei cu 56,92% în
Majorare a salariului minim
Guvernul a aprobat joi Hotărârea care prevede majorarea cu 6,8% a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, până la 4.325 de lei lunar, începând de la 1 iulie 2026, faţă de 4.050 de lei cât este în prezent, a anunţat Ministerul Muncii. În valoare netă, salariul va fi de 2.699 de lei (cu deducerea de 200 de lei), majorarea fiind de 125 de lei. În România, sunt plătiți cu salariul minim 831.382 de salariaţi, a precizat ministerul, dar de majorarea salariului minim vor beneficia în total circa 1,75 milioane de angajați. (C.Z.)