Situație dificilă la Dacia Mioveni

Data: 17 Martie 2026

După mai bine de două decenii de creștere, în acest an se va înregistra o scădere a producţiei la uzina Dacia de la Mioveni, însoțită de reduceri de personal, a atras atenția Sindicatul Autoturisme Dacia. Potrivit unui comunicat al sindicatului, Grupul Renault a decis recent să producă modelul Dacia Striker în Turcia, iar noul model electric din segmentul A în Slovenia, nu la Mioveni. „Motivele sunt cunoscute: infrastructura întârziată - inclusiv Autostrada Piteşti-Sibiu, costurile ridicate ale energiei, instabilitatea fiscală şi politică, dar şi programele economice impredictibile. Toate acestea contribuie la scăderea atractivităţii României pentru investiţii”, arată sindica­liștii, potrivit Agerpres.

Conform aceleiaşi surse, uzina Dacia asigură aproximativ 10.000 de locuri de muncă direct şi susţine indirect alte zeci de mii de joburi, astfel că orice scădere a producţiei se transmite în economia locală. „Anul 2026 marchează, după 22 de ani, o perioadă de reducere a producţiei şi de concediere a aproximativ 1.200 de angajaţi, pe fondul scăderii cererii şi al accelerării proceselor de robotizare şi automatizare. Peste 90% din producţia de la Mioveni este destinată exportului, iar pierderea unor modele fabricate aici poate avea efecte serioase asupra economiei locale şi naţionale”, menţionează sindicatul.

Datele publicate de Asociaţia Constructorilor de Automobile din România arată că producţia naţională de automobile este pe un trend descrescător, anul trecut fiind înregistrată o scădere cu 2,6%, de la 560.102 unităţi în 2024 la 545.510 în 2025. Dacia a produs 297.182 de mașini, iar Ford Otosan 248.328. Industria auto are o pondere de peste 13% în PIB. (C.Z.)
 

