Vreme în încălzire

Data: 24 Feb 2026

Vremea se va încălzi în toate regiunile pe parcursul acestei săptămâni, iar maximele vor urca în anumite zone până la 14 grade Celsius, potrivit prognozei săptămânale emise de Administraţia Naţională de Meteorologie.

Valorile termice se vor situa, în special în vestul şi sud-vestul ţării, peste mediile climatologice specifice perioadei. În prima parte a intervalului nu vor lipsi episoadele cu precipitaţii: ploi, lapoviţă şi ninsori la munte. (C.Z.)

 

