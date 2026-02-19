Tulcea, 24% agricultură ecologică

Data: 27 Feb 2026

Aproape 24% din suprafaţa de teren arabil din Tulcea se cultivă în sistem ecologic, aşa încât judeţul va atinge mai devreme de 2030 obiectivul de 25% impus de Planul de acţiune al UE pentru agricultura ecologică, a declarat, pentru Agerpres, directoarea Direcţiei Agricole Judeţene, Mirela Miller.

Datele arată că 458 de operatori economici s-au înregistrat în agricultura ecologică cu o suprafaţă totală de 87.277 ha (23,8% din suprafaţa agricolă a judeţului), din care 61.649 ha sunt certificate ecologic, 14.148 ha sunt în primul an de conversie, 11.333 ha în al doilea, iar 145 ha în ultimul an de conversie. (C.Z.)