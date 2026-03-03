Dacă prețul țițeiului va ajunge și se va stabiliza la 90-100 dolari/baril, în urma conflictului din Orientul Mijlociu, prețul carburanților în România ar putea urca la 9-10 lei/litru, a estimat președintele
Triplare a numărului de florării
Piața florilor a devenit, în ultimii ani, un sector de miliarde de lei, cu un vârf al vânzărilor estimate la 200 de milioane de lei în perioada 1-8 martie, potrivit Frames. Analiza remarcă explozia numărului de firme, de la 3.111 afaceri în domeniu în 2021, la 10.151 în 2024, o triplare în doar trei ani. Ca preferințe la început de martie, florile de sezon, precum zambilele și freziile, rămân în top, însă trandafirii înregistrează o creștere a cererii, datorită stabilității prețului și ofertei abundente. (C.Z.)