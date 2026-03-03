Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Triplare a numărului de florării

Actualitate socială
Data: 03 Martie 2026

Piața florilor a devenit, în ultimii ani, un sector de miliarde de lei, cu un vârf al vânzărilor estimate la 200 de milioane de lei în perioada 1-8 martie, potrivit Frames. Analiza remarcă explozia numărului de firme, de la 3.111 afaceri în domeniu în 2021, la 10.151 în 2024, o triplare în doar trei ani. Ca preferințe la început de martie, florile de sezon, precum zambilele și freziile, rămân în top, însă trandafirii înregistrează o creștere a cererii, datorită stabilității prețului și ofertei abundente. (C.Z.)

